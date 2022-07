Il gatto ti morde quando giocate? Ecco perché

Com’è risaputo, il gatto è un felino abbastanza imprevedibile. Quante volte ci è capitato di essere morsi da lui mentre stiamo giocando o mentre lo coccoliamo? L’indole felina, si sa, può uscire fuori all’improvviso ma c’è sempre una spiegazione per ogni azione. Scopriamo, insieme, perché il gatto morde quando gioca con noi e quali sono i consigli utili per evitare brutte conseguenze.

Le ragioni di questo atteggiamento

Contrariamente a quanto si creda, il gatto sa amare molto il gioco quando è a suo agio, tra persone che provano affetto per lui e che lo rispettano. Ma chi possiede un felino conosce bene il suo lato da predatore. L’istinto della caccia è una caratteristica naturale di questa creatura che, quando meno ce l’aspettiamo, si risveglia e si presenta in qualsiasi situazione. Questo potrebbe anche accadere mentre si sta giocando con lui. Il gesto di mordere e afferrare le sue prede è un’istinto che ritroviamo nel suo tentativo di mordere noi, puntando soprattutto le mani, la parte del corpo più esposta mentre lo accarezziamo o gli mostriamo un giochino. Il gatto è abituato sin da cucciolo a giocare in questo modo con la sua famiglia e i suoi simili.

Una corretta educazione

Proprio per i motivi sopra elencati, diventa fondamentale educare il micio insegnandogli che nel gioco devono esserci dei limiti di contatto, sia per le sue zampe che per i denti. É importante che il gatto capisca che non deve essere violento o aggressivo durante le coccole e il gioco. Il gatto morde quando gioca proprio perché è felice di farlo e, in realtà, vuole dimostrare il suo affetto nei nostri confronti. Se abbiamo un gatto ancora piccolo, il primo consiglio da seguire è quello di fargli capire che soltanto i suoi giocattoli possono essere attaccati da lui. Se continuerà a mordere, probabilmente i motivi saranno altri.

Come evitare che ci morda

Oltre a indirizzarlo verso i suoi giocattoli per tutti gli attacchi che vuole effettuare, per cambiare questo atteggiamento pericoloso in micio occorre, comunque, esternare il nostro rimprovero con un forte e deciso: “no!”. Questo sarà d’aiuto per far abituare il gatto ad associare quella parola alla sua condotta sbagliata in quel momento. Così, ogni volta che la sentirà uscire da noi, capirà che sta oltrepassando il limite e si fermerà. In tutto ciò, cercate sempre di mantenere una distanza di sicurezza tra noi e il peloso durante il gioco è altrettanto importante per evitare problemi.