In Sicilia esistono le saline rosa più suggestive al mondo: ecco dove

Le saline rosa sono davvero uno spettacolo naturale affascinante, ma dove possiamo ammirare questo paesaggio senza fiato? In realtà le saline in Italia non sono poche, ma quelle probabilmente più spettacolari si trovano in Sicilia, vicino Marsala. L’esperienza di trovarsi a passeggiare tra vasche gigantesche, rosa a perdita d’occhio e poi, giusto in fondo, il colore azzurro del mare, è qualcosa che sicuramente va inserita nel vostro itinerario.

Riserva naturale integrale Saline di Trapani e Paceco

La prime saline della zona ovest della Sicilia che sono andata a visitare sono state quelle di Trapani e Paceco. Le saline di Trapani e Paceco fanno parte di una riserva istituita nel 1995 che tutt’ora opera l’antica arte dell’estrazione e produzione del sale. La produzione del sale in tempi antichi costituiva una fonte di guadagno notevole. Proprio il sale aveva una vera e propria importanza a livello politico e strategico. Il sale può essere di tipo marino, oppure salgemma (ossia estratto da cava). Il porto di Trapani infatti in tempi passati era il più importante centro di smercio europeo del sale.

Le Saline rosa di Marsala

Un insieme di isole di diverse dimensioni costituiscono il piccolo arcipelago delle Isole dello Stagnone, a Marsala. Sarà proprio quella la vostra destinazione. Lo “stagnone“ non è altro che la laguna formatasi grazie alla protezione di queste isole ed è oggi la riserva naturale orientata “Isole dello stagnone di Marsala”. Qui l’acqua del mare ha un ricambio meno frequente e non ci sono correnti marine, quindi è più calda e calma. Inoltre potrete ammirare uno spettacolo senza precedenti. E’ possibile organizzarsi per fare delle esperienze molto particolari, come entrare nelle vasche con gli appositi stivali e provare a “fare i salinai“, oppure immergersi nelle apposite vasche come in un centro benessere. La chicca è prenotare la visita guidata nel pomeriggio, in modo da arrivare a ridosso dell’ora del tramonto. Nei pressi della saline infatti ci sono dei piccoli bar o dei ristoranti, dove potrete godere una bibita fresca e guardare il sole che tramonta sulle saline. Uno spettacolo davvero senza precedenti. I colori del tramonto risalteranno le dune di sabbia e i mulini vi regaleranno uno sfondo davvero notevole.

Visitare le Saline

Passeggiando tra le Saline dello Stagnone, non vi risulterà difficile trovare nel vostro cammino uccelli, farfalle e specie botaniche (rare e non), caratteristiche rendono la riserva una delle mete ideali per gli appassionati di natura e di escursioni. Tra le varie attività turistiche che proponiamo vi sono particolari percorsi benessere, come l’immersione nelle vasche delle saline e il contatto diretto con i fiori di sale. Esperienze da provare almeno una volta nella vita, soprattutto se passate di lì.