Il latte nel caffè è uno degli elementi fondamentali della colazione italiana. Però effettivamente in estate, con il caldo, non sempre è una buona idea. Vuoi sapere perché? Continua a leggere.

Latte nel caffè in estate: ecco perché può far male

Il must-have della colazione spesso può far male. Per quanto riguarda i possibili effetti collaterali, possiamo parlare di tante cose.

Innanzitutto l’assunzione di dosi elevate di caffè può essere sconsigliata in caso di ansia, disturbi emorragici, alcuni problemi cardiovascolari, come la pressione alta, diabete, diarrea, sindrome del colon irritabile, glaucoma e osteoporosi.

può essere sconsigliata in caso di ansia, disturbi emorragici, alcuni problemi cardiovascolari, come la pressione alta, diabete, diarrea, sindrome del colon irritabile, glaucoma e osteoporosi. Il consumo di latte non è consigliato in caso di intolleranza al lattosio o di allergia al latte. Ma anche per chi ha problemi di gastrite o di colon irritabile possono avere problemi. Quindi sarebbe meglio scegliere latte di soia o altri tipi di latte vegetale.

Inoltre, il caffè presente nel cappuccino può interferire con l’ efedrina , con alcuni antibiotici, con la clozapina e con altri principi attivi.

, con alcuni antibiotici, con la clozapina e con altri principi attivi. Gli esperti hanno evidenziato spesso che il legame di abbondante latte e di caffè porta alla produzione di un mix difficile da digerire, in quanto genera la formazione del tannato di albumina che a sua volta esige di circa tre ore per essere digerito.

Se bevuto dopo cena può essere non digerito e il caffè può non farti dormire

In sintesi questa bevanda può interferire con tante cose nell’organismo e può a lungo andare fare male. Si tratta di una bevanda buona ma non particolarmente ricca di nutrienti. La principale vitamina racchiusa al suo interno è la vitamina A, il cui livello dipende però dal latte impiegato per la preparazione. Questa vitamina attua un’azione antiossidante abbastanza importante per la vista e la pelle, ma niente di speciale.

Quanto latte bere al giorno?

Secondo gli esperti nutrizionisti, bisogna limitarsi a tre porzioni al giorno fra latte e yogurt, per una quantità complessiva di circa 350 ml; tre porzioni alla settimana di formaggi, freschi ( circa 100 grammi a porzione) o stagionati ( non più di 50 grammi a porzione). Soprattutto evitarlo per chi ha il diabete oppure patologie allo stomaco e all’intestino. Bere troppo latte può provocare problemi cardiovascolari.

Caffè: non è un nemico, ma non esagerare

Cosa diciamo del caffè? Il caffè con il caldo non contribuisce a donare energia, anzi. Può disidratare ancora di più. I nutrizionisti consigliano di prendere massimo 3 caffè al giorno, a distanza di circa 4 ore. Ma la sera sarebbe sicuramente meglio evitarlo se si hanno problemi di insonnia. Inoltre non fa bene per chi soffre di ansia e tachicardia perché può solo contribuire ad aumentarli.

In estate meglio evitare latte e caffè, ma non esagerare con questi elementi neanche singolarmente!