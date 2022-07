Gli schermi che siano dei monitor dei computer o delle TV, sono soggetti molto spesso sporcarsi. Il nemico numero uno è la polvere che può portare anche a macchiare lo stesso display. Oggi vedremo come e soprattutto cosa usare per pulire i nostri monitor.

Nessuno lo sa, ma gli schermi vanno spolverati in questo modo

Innanzitutto, evitiamo le sostanze erosive. Questo vuol dire niente pulenti a base di alcool o ammoniaca. Difatti questi possono rovinare il nostro schermo sverniciando i rivestimenti antiriflesso o originare l’annebbiamento della parte esterna del pannello.

Pertanto, facciamo parecchia attenzione a cosa utilizziamo per pulire lo schermo. Gli asciugamani di carta potrebbero parere una buona opzione, ma a livello microscopico sono in verità alquanto abrasivi.

Anche le magliette o altri stracci casalinghi, potrebbero comprendere sabbia, metallo o altri elementi che potrebbero scalfire lo schermo con una sola strofina. Poi, non dobbiamo mai spruzzare il detergente in maniera diretta sul monitor. L’abbondanza di liquido porta il rischio di accumularsi in un angolo dello schermo, attraversando dei piccoli punti deboli e producendo corrosioni ai materiali sensibili dentro lo stesso display. Vediamo ora come possiamo pulire con efficienza i nostri schermi.

Per semplici spolverate, un getto d’aria compressa dovrebbe essere sufficiente, se possibile seguito da una rapida pulizia a secco. Per quanto riguarda ciò con cosa si pulisce, un panno in microfibra è l’alleato perfetto. La microfibra è molto morbida ed è conosciuta per attrarre la polvere e assimilare gli oli. Ma la cosa più considerevole è che non rovina lo schermo. Ovviamente, assicuriamoci che il panno sia lavato prima di utilizzarlo. Un unico granello di sporco o polvere potrebbe fare più danni di quanto si possa pensare.

A seconda della pulizia dell’ambiente in cui ci si trova, è possibile adoperare lo stesso panno per settimane, oppure potrebbe essere doveroso sostituirlo dopo pochi usi. Per ingrandire l’effetto della nostra pulizia, bagniamo delicatamente il vostro panno con acqua distillata. Se l’acqua da sola non basta, mischiamo una soluzione detergente con il 50% di acqua distillata e il 50% di aceto bianco per utilizzo domestico.

La cosa essenziale è applicare il liquido al panno e non allo schermo. Ecco dunque il modo giusto per pulire i vostri display senza incombere in effetti collaterali che potrebbero rovinarlo.