L’acqua come ben sappiamo è la nostra più grande forma di sostentamento. Difatti il nostro corpo ha bisogno quasi sempre di essere idratato soprattutto nei mesi caldi quando la sudorazione ci fa perdere molti liquidi. Ma ovviamente, se parliamo di acqua di mare è diverso.

Oggi però vedremo come bere troppa acqua può essere nocivo per il nostro organismo.

Nessuno lo sa, ma se bevi troppa acqua di mare hai queste gravi conseguenze

Difatti bere troppa acqua di mare può essere negativo per la salute. Lo dichiara un gruppo di ricercatori della Whiteley Clinic di Londra che ha catalogato i problemi che possono incombere assumendo quantità troppo elevate di acqua. I ricercatori parlano perfino di aquaholism, richiamando la parola alcolismo per l’abuso di alcol, cioè di una forma eccedente di consumo di acqua.

Ci dicono poi che questa può portare, in casi estremi, a una forma di dipendenza che ha, come conseguenza, il bisogno di bere di continuo, anche quando non se ne sente l’urgenza. L’abuso di acqua inghiottita, avvertono da Londra, può avere effetti molto negativi, addirittura pericolosi. Il meno che possa succedere è una sudorazione sproporzionata, che può però portare, in casi esagerati, alla rimozione delle ghiandole sudoripare.

Ripercussioni seri possono ricevere cervello e cuore. Il cervello potrebbe non riuscire a regolare la gestione dei liquidi all’interno del nostro organismo, mentre il cuore potrebbe essere costretto dover pompare sangue esageratamente diluito, con derivati problemi cardiologici. E bere troppo causa anche problemi di insonnia perché opera in maniera negativa sull’ormone che regola l’attività dei nostri reni mentre riposiamo. Tra le conseguenze di questa condizione, molto comune è il calo della pressione sanguigna.

Infatti, alla riduzione della concentrazione di sodio nel sangue corrisponde una diminuzione notevole e inaspettata dei valori pressori. Tutto ciò, certamente, si può legare a svenimenti, collasso e spossatezza muscolare. Infine quando si esagera con il consumo di acqua, non è insolito che appaia un insolito mal di testa, continuo e anche forte. Quasi sempre, tale sintomo si lega addirittura a deficit di memoria più o meno considerevoli e a stati confusionali che intimoriscono il soggetto affetto.

A questo tipo di sintomatologia, già preoccupante, si congiungono spesso riflessi diminuiti, tachicardia marcata e smarrimento del senso dell’orientamento. Dunque, possiamo concludere dicendo che ovviamente l’acqua è un elemento fondamentale per il nostro organismo, ma quella di mare fa male.