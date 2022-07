Oroscopo domani Paolo Fox, 31 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox domenica 31 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 31 luglio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti sempre più infervorato, smanioso di fare, fin troppo impaziente a tal punto che rischierai di andare in confusione. Seguire ogni cosa diventa sempre più faticoso: se qualcosa non avrà per il vero giusto, potresti restarci male. Dovresti concentrarti su pochi, concreti progetti e cercare di non lasciare indietro qualcuno. Se trascurerai una persona che ha bisogno di te ora, più in là potresti pentirtene.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani per fortuna ritroverai un po’ più di forza e di lucidità mentale. Stai attraversando un periodo particolare. Da alcuni anni Urano nel segno ti sta incoraggiando a cambiare il modo di vedere la vita e il tuo futuro. Non sono pochi i Toro che sentono un desiderio crescente di vendere la casa e traslocare altrove. C’è la voglia di cambiamenti, di vivere qualcosa di nuovo, anche se significherà chiudere alcuni rapporti o situazioni.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani ti aspetta una giornata piuttosto sottotono, per via di questa Luna in quadratura. L’ideale sarebbe staccare la spina e regalarti una domenica di relax. Stai andando incontro a un agosto entusiasmante, che si caratterizzerà da incontri, passioni, storie d’amore. L’unico problema potrebbe derivare da un parente che ha bisogno di un aiuto, che va accudito in qualche modo.

Oroscopo domani: Cancro

Domani si preannuncia una giornata molto interessante in amore. Saranno favorite le nuove relazione. Tu stesso metterai più coinvolgimento e passione nei rapporti, incoraggiato da Venere nel segno. Se la vita amorosa sta andando bene, non si può dire lo stesso di quella lavorativa. In questo momento di profondo cambiamento sei spesso assalito dalla paura del futuro. A maggiore ragione sarebbe d’aiuto avere al tuo fianco una persona che ti sostenga.