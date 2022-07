Oroscopo domani Paolo Fox, 31 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, domenica 31 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 31 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata interessante, una bella conclusione di settimana. Le passioni stanno tornando, le coppie che in questi giorni stanno pensando di allargare la famiglia, saranno sostenute dal cielo. Giove sempre attivo ti aiuterà a riportare molte situazioni dalla tua parte. Chi ha cercato di metterti in difficoltà alla fine perderà, vittima della sua stessa arroganza.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani la Luna sarà nel tuo cielo, Venere in aspetto favorevole. Potresti cominciare a sbarazzarti di chi non è sulla tua stessa lunghezza d’onda in vista del prossimo autunno e del 2023. Sul lavoro, se non sarai in accordo con qualcuno, potresti metterti in un angolo e mollare una tua posizione, o perfino cambiare strada. Ciò che conta sarà cercare di imporre di più le tue idee, non rinunciare. Agosto e settembre saranno due mesi importanti per l’amore.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà un‘altra giornata valida, se vuoi provare a riavvicinarti a una persona. Chi sta trascinando gravi problemi d’amore, farebbe meglio ad aspettare il 10 agosto, prima di parlarne. Venere diventerà attiva e darà una grossa mano. Dovrai rimboccarti le maniche e iniziare a capire dove sta il problema e come risolverlo al meglio, ma con una certa prudenza.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani finalmente ti aspetta una giornata di recupero, ogni cosa tornerà a essere più semplice. Ti è capitato di recente di alternare giornate di entusiasmo a giorni di profonda tensione e agitazione. Sul fronte lavorativo è probabile che dovrai cambiare collaboratori. I progetti in vista di settembre sembra procedere lentamente. Approfitta di questa domenica per riposare un po’ e ricaricare le pile.