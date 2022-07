Oroscopo Paolo Fox domani, 31 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 31 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 31 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in dissonanza. È molto probabile che torneranno in auge vecchie problematiche, tensioni, disagi. Occhio anche alle persone invidiose e pettegole che ti ronzano intorno. Per fortuna stai per cominciare un periodo molto intrigante in amore. Molto presto Venere tornerà favorevole e darà un nuovo slancio ai sentimenti, alle passioni.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani potrai contare su una bella Luna per recuperare un po’. Nel corso delle prossime ore le stelle favoriranno l’amore e i nuovi incontri: chi è solo da tempo, dovrebbe uscire allo scoperto. Cerca di fare più attenzione al rapporto di coppia, non trascurarlo, perché troppo assorbito dal lavoro. Dal punto di vista professionale qualcuno potrebbe decidere di cambiare un socio, un collaboratore, un gruppo o in ogni caso vuole qualcosa di più.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani per fortuna la Luna non sarà più in opposizione e ti aspetta un giorno più tranquillo. Resteranno però il Sole e Mercurio in aspetto contrario: questo vuol dire ancora piccoli problemi, agitazioni e complicazioni nel fare quello che vorresti. Cerca di scrollarti di dosso la tensione provocata da queste momentanee opposizioni e ricordati che con Giove attivo alla fine molte cose andranno a buon fine.

Oroscopo domani: Pesci

Domani ti servirà doppia prudenza, per tenere la tua agitazione sotto controllo. Con la Luna in opposizione è meglio non mettere troppa carne al fuoco. E cerca di buttarti alle spalle il passato, una volta per tutte. Anche se sei tormentato dalla sgradevole sensazione di non averi ricevuto effettivamente da qualcuno quanto avresti meritato, quanto hai dato tu.