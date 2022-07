Per pulirle senza graffiarle in lavatrice, usa un sacchetto: ecco il segreto

Con un sacchetto in lavatrice si può pulire un capo di abbigliamento senza graffiarlo né tantomeno rovinarlo. Di cosa stiamo parlando? Ma delle scarpe bianche, ovviamente. Il capo estivo d’eccellenza, il quale spesso termina la sua vita prima del tempo perché una volta sporcato è difficile da riportare alle condizioni originali.

Lavare le scarpe in lavatrice può essere un’attività rischiosa non per noi, ovviamente ma per la qualità del tessuto delle scarpe. Qualsiasi capo d’abbigliamento lavato con candeggina potrebbe finire per avere un aspetto peggiore di prima. Non perché la candeggina non sia efficace per sbiancare i capi ma perché a volte le macchie di sporco sono talmente difficili da togliere che possono rimanere inalterate pur dopo il trattamento mirato.

La prima cosa da fare, prima di lavare le scarpe bianche e qualsiasi capo in generale è controllare l’etichetta in cui vi sono inseriti i consigli di lavaggio. In questo modo, potremmo scoprire che le scarpe non possono addirittura essere lavate in lavatrice oppure che trattandole con prodotti chimici rischiano di rovinarsi irreparabilmente.

Pertanto, prima di iniziare a pulire le scarpe, diamo una controllatina all’etichetta per verificare che siano lavabili in lavatrice. Se ciò non è possibile allora dovremo utilizzare il vecchio metodo a mano lavando le scarpe in una bacinella con dell’acqua e del detergente naturale o chimico. Verficare se il capo può tollerare un prodotto aggressivo sarà la nostra seconda mossa.

Come pulire le scarpe bianche con un sacchetto in lavatrice

Appurato che le nostre bellissime scarpe bianche possono essere lavate in lavatrice senza preoccuparci di utilizzare un prodotto specifico, adottiamo comunque un sistema per mantenere più a lungo la bellezza del tessuto. Per questo motivo dovremmo acquistare un sacchetto per bucato che troviamo in vendita al supermercato o nei negozi online.

Inseriamo le scarpe nel sacchetto e chiudiamolo con molta attenzione, affinché non fuoriescano durante il ciclo di lavaggio. Mettiamo il sacchetto in lavatrice e assicuriamoci di aver impostato il ciclo di lavaggio con la centrifuga bassa. Il ciclo delicato dovrebbe essere sufficiente per pulire le scarpe. Una volta tolte dalla lavatrice dovremo farle asciugare all’esterno o nell’asciugatrice.

Se procediamo con l’asciugatura esterna facciamo attenzione a non mettere le scarpe sotto l’esposizione diretta dei raggi del sole. Il sole, infatti, è un nemico dei nostri capi bianchi. La sua esposizione, soprattutto nelle ore più calde, può ingiallire il bianco e lasciare delle macchie. Quindi: meglio non rischiare!

Prodotti naturali per togliere le macchie di sporco: come pretrattare

Se le scarpe bianche sono macchiate di sporco, di erba o di qualsiasi altro prodotto, possiamo sbiancarle usando una combinazione di candeggina e succo di limone. Mescoliamo due cucchiai di candeggina con due cucchiai di succo di limone e riempiamo un flacone spray. Spruzziamo la miscela sulle aree interessate e lasciamole asciugare naturalmente.

Prima di farle asciugare, ovviamente, dovremo fare un passaggio in lavatrice sempre utilizzando il sacchetto così non si rovinano. Ricordiamoci di pulire l’interno, dove inseriamo il piede, magari utilizzando delle spazzole a setole morbide e del sapone delicato.