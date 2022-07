Avere piante in casa oltre che a portaci profumi e colori, può donarci anche altri benefici. Esistono infatti delle piante che dei veri e propri deumidificatori naturali. Queste piante vivono proprio grazie all’umidità, assorbendola e ridandoci una casa fresca e sana.

Vediamo dunque un elenco di questi umidificatori naturali, che attuano queste proprietà grazie alle foglie e alla terra riescono ad assorbire l’umidità presente in casa.

Queste piante da interni vivono grazie all’umidità: ecco quali sono

Partiamo con l’orchidea. Le orchidee sono piante raffinate che danno un tocco di classe all’ambiente e sono amanti dell’umidità, sono perfette in bagno e in cucina in cui il rischio di condensa è sempre elevato.Abbiamo anche il filodendro, pianta di origine tropicale è la soluzione green contro l’umidità. Amante della luce, è facile da coltivare, le foglie sono un pratico segnalatore del suo benessere, infatti mutano di colore quando hanno molta o poca acqua.

L’aloe, nota per le sue caratteristiche cosmetiche, questa è tra le piante che non può essere assente in casa. Ideale contro l’umidità, arreda in modo facile e le foglie possono essere impiegate in caso di piccoli infortuni domestici come scottature. Ciò lo si può fare utilizzando il gel presente dentro le foglie potremo attenuare il bruciore.

Piene di foglie verde brillante, le felci sono un’altra scelta ideale non solo per assimilare l’umidità in casa, ma anche per ammobiliare. Di minute dimensioni, si collocano in ambienti poco spaziosi, inoltre hanno necessità di poche cure e non paventano sbalzi di temperatura.

Continuiamo con la sansevieria. La pianta tropicale soprannominata la “lingua di suocera” per le sue foglie spesse, lunghe e verdi, sta bene all’interno di ambienti umidi, poi, è un aiuto in più se si vuole detergere l’aria dagli agenti inquinanti.

La begonia, pianta simile all’orchidea, vive bene all’interno di terreni umidi e ben bonificati ed è un deumidificatore totalmente green. Anche se ha necessità di numerose meno cure rispetto all’orchidea, meglio non collocarla direttamente alla luce del sole.

Infine abbiamo l’azalea. Queste sono adatte a vivere in casa durante il periodo invernale, le azalee non vogliono il clima secco e quindi sono perfetti all’interno di un ambiente umido. Sarà sufficiente bagnare il terreno il giusto e non esporle a correnti d’aria. Ecco dunque le migliori piante da interno che amano l’umidità.