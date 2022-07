La sfortuna, conosciuta anche come malasorte, costituisce una delle principali tematiche che ci porta inevitabilmente a fare i conti con i diversi fattori: se sono in molti a non crederci, in quanto il concetto di “sorte avversa” non ha ovviamente base scientifica, è sicuramente vero che un atteggiamento legato particolare sembra causare una sorta di magnete per gli eventi negativi. Per molti siamo noi la nostra fortuna o la nostra sfortuna, però in alcuni momenti anche la persona più razionale non può che prendersela con la sorte. Anche tra le donne sembrano esistere alcune particolarmente sfortunate. Quali sono secondo lo zodiaco queste donne sfortunate?

Queste sono le donne più sfortunate dello zodiaco. Ci sei anche tu?

Vergine

Donna pessimista, concreta ma anche abbastanza “vittimista”: questa personalità a volte sembra quasi ambire ad avere una sorte avversa, anche solo per potersene lamentare. Di contro sembra dare il meglio proprio quando le cose vanno male. Per loro il concetto “di costruirsi la propria sfortuna” è calzante.

Cancro

E’ indubbiamente l’atteeggiamento ad essere colpevolmente votato alla negatività diffusa anche quando le cose vanno male, sembra quasi aspettarsi il peggio sempre e comunque. E’ anche una donna dalla scarsa fiducia nei propri mezzi e questo porta ad una sorta di loop tra eventi negativi e lamentele relative, che a loro volta sembrano portare ad ulteriori eventi negativi.

Acquario

Sfortunata ma non per questo “lamentosa”, la donna Acquario non sembra baciata dalla dea bendata sopratutto per quanto riguarda i contesti sociali, amore in primis. Non è così selettiva eppure si trova a dare troppa fiducia agli altri e questo comporta a subire delusioni e subire sfortuna.