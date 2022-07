Non tutti sono portati a fare le cose con precisione e “passione”: se esistono sicuramente personalità puntigliose e fortemente incapaci a fare qualsiasi cosa in modo anche vagamente approssimativa, per molti altri anche lasciare le cose a metà oppure sceglierle di farle senza impegno rappresenta la normalità delle cose. Anzi, molti di questi segni approssimativi hanno grande difficoltà a comportarsi in modo efficiente e fare le cose “per bene”. Secondo lo zodiaco sono sopratutto alcuni segni ad essere “dotati” di questa poco invidabile caratteristica. Quali sono?

Questi sono i segni più approssimativi dello zodiaco. Lo sapevi?

Toro

Decisamente non ha la “fissa” della precisione quando si tratta di fare le cose in grande, ed in maniera precisa e scrupolosa. Questo non è necessariamente un difetto, in quanto questa forma di “duttilità” permette loro di relazionarsi in modo anche leggero nei confronti delle situazioni.

Leone

E’ probabilmente in “mago” dell’improvvisazione: Leone ha una capacità di gestire le sitauazioni problematiche anche urgenti decisamente fuori dal comune. Di contro però deve impegnarsi in maniera particolare per ambire a risultati perlomeno sufficienti. Leone infatti tende a perdere stimoli e voglia di applicarsi quasi subito.

Acquario

Se nell’ambito delle proprie passioni è molto scrupoloso ed attento: non si fa mancare niente, ma è sul lavoro o in qualsiasi ambito dove è necessario maggiore impegno che “mostra il fianco”. Acquario infatti fa controvoglia quasi tutto quello che non ama fare, ma che magari è obbligato ad adempiere. E’ anche percepibile, e questo lo porta ad evidenziare un comportamento apatico.