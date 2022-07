Rampicanti: ecco come potarli senza danneggiarli, la guida

Sapere come potare i rampicanti in modo corretto è importante se non si vuole danneggiare le piante. I rampicanti non sono tutti uguali. Per questo motivo hanno bisogno di potature diverse, a seconda della loro età e del tipo di fioritura che producono. Se imparerai a potare le tue piante rampicanti nel modo giusto, sarai ripagato con una crescita sana e rigogliosa.

Rampicanti: ecco come potarli senza danneggiarli

Se vuoi potare i rampicanti correttamente, senza correre il rischio di fare un danno, scoprire il tipo di pianta da potare e, ancora prima, procurarti gli strumenti più adatti. L’ideale sarebbe utilizzare forbici da giardino bypass e a incudine, naturalmente sterilizzate.

Le prime andrebbero usate per potare le parti verdi e giovani della pianta, perché permettono un taglio netto e preciso. Le cesoie a incudine, invece, che garantiscono più forza, andranno bene per recidere i rami secchi e più resistenti.

Potare i rampicanti: le regole principali