Le mattonelle costituiscono una tipologia di “copertura” realizzata solitamente in ceramica, un materiale particolarmente resistente agli agenti chimici ma anche allo sporco. Tuttavia proprio perchè spesso sono sottoposte ad una condizione di “stress” non indifferente, tra sporcizia di vario tipo e una condizione di umidità costante, sopratutto per quanto riguarda zone della casa come bagno e cucina. Per questo motivo con il tempo le mattonelle tendono ad ingiallirsi: a dispetto di numerosi prodotti dall’elevato potere smacchiante, esistono vari trucchi che possono aiutarci in modo importante a rimuovere questo antiestetico effetto.

Se le mattonelle sono ingiallite, lavale con questa soluzione incredibile

E’ infatti possibile utilizzare rimedi naturali, riscontrabili in praticamente ogni casa a prezzi irrisori come il bicarbonato di sodio o l’aceto.

Prima di tutto bagnare con acqua bollente tutta la superficie corrispondente alle mattonelle.

Successivamente sviluppare una soluzione composta in parti uguali di acqua e aceto, e inserirla in uno spruzzatore.

Spruzzare la soluzione sulle mattonelle ingiallite, in particolare sulle zone più sporche, come le “fughe” (gli spazi tra una mattonella/piastrella)

Dopo aver lasciato agire per almeno 10 minuti, bisogna “grattare” il tutto con una spugna sufficientemente ruvida e dura.

Dopodichè bisogna riscaquare dapprima con acqua calda e poi con una più fresca, prima di asciugare il tutto con un panno pulito e asciutto.

Per l’ingiallimento tenace, è possibile utilizzare una “pasta” di bicarbonato, costituita da 3 parti di bicarbonato e 1 parte d’acqua da mescolare con accuratezza in una ciotola. Questa potrà essere utiliizzata su una spugna per rimuovere il fastidioso effetto dalle mattonelle. Prima di rimuovere la pasta, possiamo spruzzare con la già citata soluzione di acqua e aceto sulle zone ricoperte dalla pasta di bicarbonato, che svilupperà una reazione chimica sbiancante. Dopo aver lasciato agire per alcuni minuti, anche in questo caso bisogna “grattare” il tutto con un spugna sufficientemente ruvida e poi sciaquare con abbondante acqua calda.

La soluzine può essere utilizzata anche con l’ausilio di uno spazzolino nelle “fughe” anche se questa soluzione è raccomandata solo per le mattonelle sufficientemente resistenti.