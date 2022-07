Se sei in Sicilia devi assolutamente vedere questo lago straordinario

La Sicilia è una delle destinazioni più scelte per le vacanze estive. Un territorio che offre una serie di spiagge mozzafiato, borghi medievali e tanto altro. Una delle attrazioni principali è uno dei laghi più grandi della Sicilia, che si trova la città di Gela e la foce del fiume Dirillo, immerso tra le ultime dune prospicienti il Canale di Sicilia, dov’è adagiato il Lago del Biviere. Scopriamo di più.

Riserva naturale del Biviere di Gela

Il Lago del Biviere è il più grande lago costiero della Sicilia. Lo specchio d’acqua si trova all’interno della riserva naturale, istituita nel 1997, con lo scopo di tutelare una delle più importanti zone umide della Sicilia, dove l’avifauna migratrice sosta durante gli spostamenti dall’Africa al Nord Europa e viceversa. L’area, che si estende per circa 131 ettari (120 occupati dal lago e il resto zone umide e dune), dista circa otto chilometri da Gela e si può raggiungere facilmente. La Riserva è, inoltre, il luogo ideale per fare un po’ di trekking all’aria aperta e rilassarsi lontani dal caos della città. Chi lo desidera può anche organizzare un pic-nic nell’area appositamente attrezzata. E inoltre, la riserva è accessibile a tutti anche ai diversamente abili.

Il Lago del Biviere

Il Biviere è un lago molto antico. Così antico da essere citato dallo storico greco Plinio il Vecchio per il luccichio dei suoi argini salati e non solo! Viene anche ricordato dallo scrittore latino Caius Iulius Solino per le acque prodigiose delle vicine sorgenti. In passato, molto probabilmente, aveva un rapporto di scambio con il mare, come succede negli ambienti lagunari ma, durante il Pleistocene, si verificò un’emersione dell’area tanto che il torrente Valle Torta-Monacella non fu più in grado di contrastare la formazione delle dune e quindi di raggiungere il mare, da cui oggi dista circa un chilometro e mezzo.

La flora e la fauna senza precedenti

Il Biviere di Gela è, grazie alla posizione geografica e alle condizioni climatiche, il più grande lago costiero della Sicilia. Ma non solo, è anche una della zone umide più importanti dell’isola, dove sostano numerose specie di uccelli migratori prima di tornare nel nord Europa. Lo specchio d’acqua infatti, ospita oltre 200 specie di uccelli che costituiscono l’elemento di maggiore rilievo naturalistico della Riserva. Tra le anatre troviamo il fischione, il codone, il mestolone, la marzaiola ed il moriglione. Di notte si può tentare di osservare il tarabuso e la nitticora. Tra le altre specie presenti meritano una menzione il mignattaio, diventato il simbolo della riserva. Nelle zone limitrofe al lago hanno trovato il loro habitat ideale numerosi mammiferi come la volpe, e il coniglio selvatico. Anche i rettili e gli anfibi annoverano molte specie.