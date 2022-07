Prendere il sole è una delle attività che attuiamo durante l’estate per dare colore alla nostra pelle. Però può capitare a volte che il sole ci faccia uno strano effetto e addirittura ci provochi delle macchie sulla pelle. Oggi vedremo come capire se si è affetti da allergia da sole.

Se stando al sole ti compaiono queste macchie, attenzione: lo studio

L’allergia al sole, detta anche fotosensibilità, fotodermatosi o dermatite solare, è una conformazione di ipersensibilità della pelle ai raggi solari che provoca infiammazione e l’apparizione di macchie ed eruzioni cutanee, normalmente pruriginose. Dopo l’eritema solare e le bruciature, questa è la patologia più sparsa unita all’esposizione ai raggi ultravioletti.

La dermatite da sole è originata da una reazione sproporzionata del sistema immunitario a diverse cellule o sostanze che troviamo sulla cute e mutate dal sole e dai raggi ultravioletti. L’organismo avversa queste particelle e produce una reazione cutanea che si manifesta con la comparsa di rossore e, qualche volta, di vescicole. L’allergia al sole non è una patologia infettiva, ma può mostrarsi per predisposizione genetica.

Oltre alla familiarità, altri fattori che possono aiutare la comparsa di allergie solari sono: l’utilizzo di specificate sostanze chimiche sulla pelle e l’impiego di farmaci. In generale, la dermatite solare può apparire già durante l’infanzia, ma si presenta più sovente a partire dai 20 anni in poi e affligge in particolar modo le donne e le persone con una pelle chiara. L’allergia solare, proprio perché associata all’azione dei raggi UV sulla cute, si mostra sulle zone esposte ai raggi solari, soprattutto mani, collo, braccia e petto.

I sintomi peculiari delle fotodermatosi sono: arrossamento cutaneo, apparizione di vesciche o di puntini rossi sulla pelle privo di prurito o con prurito intenso. Tali sintomi possono apparire già pochi minuti dopo l’esposizione al sole e sicuramente entro l’arco di poche ore. Se si è predisposti alla comparsa di dermatite polimorfa solare, il consiglio è quello di avvezzare gradualmente la pelle all’esposizione al sole e di difenderla coprendola con vestiti freschi o con creme con filtro solare elevato, non comprendenti sostanze chimiche che possono generare fotosensibilità.

Ecco dunque spiegato il fenomeno della comparsa di macchie sulla pelle. Se soffrite di tale patologia, prendete i giusti accorgimenti per salvaguardare la vostra pelle.