Le criptovalute sono monete virtuali sempre più conosciute. Quella più conosciuta è il Bitcoin ma in questo mondo sono fondamentali anche quelle “secondarie”, che ha portato molte persone a guadagnare molti soldi. Un esempio di criptovaluta secondaria ma comunque molto conosciuta è proprio Shiba Inu, che ha fatto guadagnare a molti investitori.

Shiba Inu è considerata comunque una valuta giovane dato che si è sviluppata negli ultimi due anni. Ha il logo simile a Dogecoin, cioè un un cane di razza Shiba giapponese, ovviamente, funziona diversamente. Infatti ha un funzionamento più moderno ed è basato sul funzionamento di Ethereum. Shiba Inu ha avuto subito un grande impatto, da un valore piccolissimo è passato, anche grazie a molti investitori che hanno rischiato in questa moneta, a valori sempre più alti, superando anche il suo nemico, il Dogecoin.

Shiba Inu, quanto varrà il prossimo mese? Ecco le previsioni

Questa moneta, soprattutto grazie a investimenti anche ridotti di poche decine o migliaia di dollari, ha avuto un forte guadagno, che nessuno si aspettava. Infatti dall’agosto 2020 fino al maggio successivo il token SHIB ha infatti fatto registrare un aumento di 47.000.000 % rispetto ai valori iniziali. C’è da dire però che dalla metà dello scorso anno, questo valore va sempre più calando, come però anche le altre criptovalute.

Dobbiamo dire che però Shiba Inu, è considerato ancora un importante investimento. Molte società permettono di pagare anche con i token SHIB. In generale si pensa che nel prossimo mese, la moneta riuscita a salire e potrebbe aumentare anche del 25-30 %.

C’è da dire però che essendo una moneta molto volatile, non si può prevedere il suo andamento per certo, ma si possono fare solo delle supposizioni, che potrebbero essere vere, come no.

In ogni caso, gli investitori sono positivi e continuano a sperare e ad investire in questa moneta virtuale.