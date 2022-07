Trucchi salva spazio per preparare la valigia: “incredibile”

A chi non piace fare la valigia? Ogni volta che prendiamo la valigia dall’armadio, ci prende un senso di felicità ed euforia per l’arrivo della vacanza che abbiamo in programma. Molte volte però, ci ritroviamo ad avere la valigia stracolma senza neanche essere partiti. Come possiamo fare a risparmiare lo spazio che abbiamo? Ecco qualche trucco.

Ricorda di non riempire mai del tutto la valigia

Ricorda che è sempre meglio lasciare sempre un po’ di spazio in valigia. Potrebbe capitare che, una volta in viaggio, potresti acquistare qualche souvenir per te o per i tuoi cari e poi non avere abbastanza spazio dove metterli. Anche quando pensi che la valigia sia piena, però, sfrutta i piccoli buchi che si possono creare, ad esempio gli angoli, che spesso rimangono vuoti, oppure puoi inserire gli oggetti piccoli e i calzini nelle scarpe. In questo modo guadagnerai spazio extra.

Prima scarpe e calzini

Qualunque sia l’ampiezza della valigia scelta, una delle prime cose da fare quando si inizia a mettere tutto lì dentro, è mettere le scarpe e calzini. Soprattutto le scarpe, sono note per occupare un grosso spazio all’interno del bagaglio, e questo comporta molte volte, di dimezzare gli indumenti. Un consiglio è quello di inserire le scarpe sul fondo della valigia, dopo averle avvolte in un sacchetto. Poi, inserisci calze e calzini arrotolati su sé stessi all’interno delle scarpe, così da risparmiare spazio e, allo stesso tempo, mantenere la forma delle scarpe. Se lo spazio è davvero poco, metti le bottigliette di profumo dentro i calzini. Ottime anche per attutire eventuali colpi.

Arrotola i vestiti, non piegarli

Una volta messo in valigia le scarpe, non ci resta che inserire tutti i nostri indumenti. Una delle cose che avrete notato, è che piegando i vestiti, in qualche modo lo spazio inizierà a diminuire a livello esponenziale. Ma come fare? La soluzione è quella di arrotolare i vestiti, avendo cura di lasciare quelli di tessuto più leggero in cima. Uno dei segreti più importanti per fare una valigia perfetta è il modo in cui piegare gli abiti. Se li arrotoli, infatti, non solo saranno più ordinati, ma potrai inserirli negli spazi più stretti senza stropicciarli. Facendo ciò ci guadagnerai un po’ di spazio.

Attenzione agli accessori da viaggio

Mettere gli accessori in valigia è sempre stato un dilemma. Non sapendo quanto spazio dedicargli, molte volte ci ritroviamo a lasciarli sparsi nella valigia, magari inseriti fra i vestiti, proprio perché ci siamo ritrovati a corto di spazio. Uno dei consigli invece, è quello di riporre i vostri accessori negli spazi più piccoli e soprattutto negli spazi vuoti che vi lasciano gli indumenti. Facendo ciò la vostra valigia si chiuderà senza problemi!