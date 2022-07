Allerta in Italia: uscito l’elenco degli agenti da NON scegliere nei detersivi

In Italia è stato stilato l’elenco degli agenti più tossici e inquinanti presenti nei nostri detersivi di uso quotidiano. Quando si fa il bucato o quando si pulisce casa, è facile dimenticarsi di tutte le sostanze chimiche con cui si entra in contatto. Invece, dovremo prestare più attenzione a ciò che i detersivi e gli altri additivi possono contenere.

In tal senso, dobbiamo imparare a leggere la lista degli ingredienti chiamata in gergo tecnico INCI. Le sostanze elencate per prima sono quelle presenti in maggiore quantità. Le ultime citate, sono quelle presenti in basse quantità, le quali non destano particolari problemi. Le sostanze di origine naturale vengono presentate a volte con un asterisco che ne certifica la qualità.

Una cosa importante da verificare è il potere pulente del detersivo. Alcuni detergenti sono altrettanto efficaci di altri, ma hanno un PH più basso. Ciò significa che sono meno irritanti per la pelle. Durante l’acquisto dei detersivi, è bene considerare anche il profumo e il prezzo. Per un bucato più ecologico, cercate prodotti bio-based, senza fosfati e cruelty-free.

Allerta Italia: elenco degli agenti tossici nascosti nei detersivi di tutti i giorni

Finalmente anche in Italia è stato messo online l’elenco degli agenti tossici, quelli che non solo rischiano di intossicare la nostra pelle con il semplice maneggio quotidiano ma sono anche responsabili di inquinare le falde acquifere e i nostri mari. Queste sono alcune delle tossine più dannose nascoste nei detersivi per il bucato di tutti i giorni:

Il fosfato serve ad aumentare il potere pulente dei loro detersivi ma è molto dannoso per l’ambiente. Inquina fiumi e oceani e può danneggiare le barriere coralline. La sostanza chimica rappresenta anche una minaccia per la salute umana, in quanto si accumula nel corpo nel corso del tempo e interferisce con alcuni importanti processi biochimici.

Gli sbiancanti ottici sono delle sostanze chimiche che fanno apparire i vestiti più bianchi riflettendo la luce. Gli sbiancanti ottici non sono di per sé dannosi, ma molti di essi sono cancerogeni. Si sospetta inoltre che possano causare reazioni allergiche. Il sodio laurilsolfato viene utilizzato come agente schiumogeno in molti dei detersivi più diffusi. Aiuta a sciogliere grasso, oli e altre macchie ostinate. Sebbene il laurilsolfato di sodio non sia immediatamente tossico, può irritare la pelle e gli occhi.

Altri agenti tossici

Le fragranze servono a neutralizzare gli odori nei detersivi profumati. Purtroppo, la maggior parte delle fragranze sono sintetiche, il che le rende una potenziale fonte di allergie e immunotossicità. Gli ammorbidenti contengono additivi che favoriscono la morbidezza dei capi durante e dopo il lavaggio. Purtroppo, molti ammorbidenti contengono sostanze chimiche simili ai profumi che possono causare reazioni allergiche.

Le candeggine sono tossiche e possono causare irritazioni alla pelle, agli occhi e reazioni allergiche mentre i detergenti senza profumo possono comunque causare allergie e immunotossicità. Gli etossilati di nonilfenolo sono componenti del detersivo, ovvero sostanze chimiche che aiutano il detersivo a pulire i vestiti. Purtroppo, i nonilfenoli etossilati sono interferenti endocrini e mimetici degli ormoni e possono causare disturbi riproduttivi.