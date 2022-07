Crisi climatica: visita queste destinazioni che potrebbero svanire presto

La crisi climatica è una realtà, e i suoi effetti sul pianeta si stanno facendo pian piano sentire sempre di più. Il riscaldamento globale, lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento delle acque sono solo alcune delle conseguenze che indicano come il mondo stia cambiando. Presto diverse splendide località potrebbero scomparire del tutto. Ci sono posti che, per la loro posizione o per altre peculiari caratteristiche, sono particolarmente a rischio. Scopriamo quali.

L’oasi paradisiaca delle Maldive

Oggi sono una delle mete più ambite dagli amanti delle acque cristalline, ma presto le Maldive potrebbero non esistere più. Da anni la maggior pare delle persone va in questi posti del tutto suggestivi, prima che possano completamente svanire. I suoi atolli sorgono su una rete di coralli che è a rischio di estinzione a causa dell’elevata acidità del mare, mentre l’innalzamento del livello dell’acqua potrebbe sommergere le isole. Tenete a mente che le Maldive sono il Paese più basso del mondo.

Il ghiacciaio Pasterze, sulle Alpi

Non abbiamo bisogno di andare troppo lontano per scoprire i possibili effetti che può avere il surriscaldamento climatico. Alcune delle conseguenze le vedremo direttamente nel nostro paese. Un esempio è il Ghiacciaio Pasterze che si trova nelle Api. I ghiacciai delle Alpi si stanno ritirando, a ritmo fin troppo veloce. Ne è un esempio il ghiacciaio Pasterze, lungo 8 km: il suo spessore diminuisce ogni anno di circa 5 metri. Le temperature continuano ad aumentare, e secondo alcuni studi la catena montuosa potrebbe perdere completamente la sua calotta glaciale entro il 2100.

Il mar morto, un paesaggio mozzafiato

Il Mar Morto è già un ambiente poco ospitale di per sé. La sua concentrazione di sale è talmente elevata da impedire il proliferare di alcuna specie vivente. Tuttavia, il suo livello di acqua va via via precipitando in anno in anno. La causa non è da ricollegare al riscaldamento globale, ma anche, e soprattutto a causa dell’attività umana. Il corso del fiume Giordano ,che lo alimenta, viene infatti sempre più spesso deviato per scopi idrici. E le numerose doline che compaiono nel cuore del Mar Morto riflettono questo eccessivo abbassamento.

Venezia, la perla Italiana

Infine, non per ultimo, una delle nostre città più belle è in pieno rischio. Stiamo parlando di Venezia. La città lagunare è famosa in tutto il mondo per i suoi canali e per gli incredibili panorami che regala ai suoi turisti. La maggior parte delle persone, soprattutto nel periodo di carnevale, decidono di intraprendere una bella vacanza in questo luogo magico, durante il suo periodo caratteristico. Tuttavia, presto potrebbe non esserci più, sommersa dalle acque che oggi tanto la rendono affascinante. Tutti gli sforzi per invertire la rotta stanno dando finora pochi risultati.