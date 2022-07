Cuore: ecco 3 modi per renderlo forte e sano secondo la scienza

Il cuore è uno dei nostri organi più importanti, dal quale dipende la salute e il funzionamento del nostro intero organismo. Mantenere il cuore in salute è fondamentale per vivere un’esistenza lunga e sotto il segno del benessere. Le malattie cardiache rimangono una delle principali cause di morte in tutto il mondo, per cui è essenziale adottare alcuni accorgimenti salvavita.

Fortunatamente, esistono molti modi per mantenere il cuore in salute e prevenire le malattie cardiache con l’avanzare dell’età. Mangiare in modo corretto, fare molto esercizio fisico, bere con moderazione e non fumare sono tutte ottime abitudini che faranno sì che il nostro cuore funzioni più a lungo.

Preservare la salute del cuore andando a correre, gestendo il peso ed evitando l’alcol

L’esercizio fisico regolare è uno dei modi migliori per proteggere il cuore. Un’attività fisica poco frequente e di bassa intensità, come la camminata, difficilmente può prevenire le malattie cardiache. Quando si corre regolarmente, il cuore deve pompare più sangue, il che è positivo per il muscolo cardiaco. Correre regolarmente aumenta anche il flusso sanguigno, riducendo il rischio di coaguli e attacchi cardiaci. Quindi, se siamo fumatori e abbiamo più di 40 anni, correre regolarmente può aiutarci a ridurre il rischio di malattie cardiache.

La perdita di peso è un ottimo modo per prevenire le malattie cardiache. Il sovrappeso o l’obesità aumentano il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, l’ipertensione e il colesterolo alto, tutti fattori che aumentano il rischio di malattie cardiache. Inoltre, il sovrappeso o l’obesità possono causare problemi cardiaci e polmonari, che possono limitare la capacità di fare esercizio fisico.

Se siamo in sovrappeso, dovremmo cercare di perdere il 5-10% del nostro peso attuale. Se siamo obesi, dovremmo puntare a perdere il 10-20% del nostro peso attuale. Anche una piccola perdita di peso può avere un impatto significativo sulla salute del cuore. Se siamo in sovrappeso o obesi e ci è già stata diagnosticata una malattia cardiaca, perdere peso può aiutarci a ridurre il rischio di un altro attacco cardiaco o di sviluppare un’insufficienza cardiaca.

Sebbene sia stato dimostrato che il consumo moderato di alcol abbia alcuni benefici per la salute, bere troppo alcol può aumentare il rischio di malattie cardiache, soprattutto tra i 40 e i 50 anni. Un forte consumo di alcolici aumenta la pressione sanguigna. L’alcol interferisce anche con le vitamine e i minerali necessari per la salute del cuore. Per esempio, un consumo eccessivo di alcol può ridurre la quantità di vitamina B nel corpo.

Il consumo di alimenti grassi

I grassi trans sono grassi artificiali comunemente trovati nei cibi trasformati ma dal 2018 la FDA nonché l’OMS li ha messi fuori legge. Questi grassi possono innalzare i livelli di colesterolo cattivo, aumentare il rischio di malattie cardiache e portare al diabete di tipo 2. Come si può dedurre, questo tipo di grassi sono da evitare. Piuttosto sostituiamoli con con alimenti ricchi di grassi sani come l’avocado e l’olio d’oliva.

Mangiare più verdure è un altro ottimo modo per proteggere il cuore. Le verdure contengono vitamine e minerali che possono proteggere dalle malattie cardiache.