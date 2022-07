Domani inizia il mese più caldo: ecco cosa fare secondo l’ordine dei medici

Quest’anno il caldo ci sta mettendo a dura prova; da domani inizia il mese più caldo.

Le temperature sono insopportabili e questo aumenta il rischio infortuni sul luogo di lavoro. Già l’Inps per sopperire a questo problema e tutelare i lavoratori ha dato il via libera alla cassa integrazione con lo stop al lavoro se si superano 35 gradi. Se il termometro segna 35 gradi (effettivi o percepiti) si può andare in cassa integrazione. Così hanno deciso Inps e Inail per prevenire infortuni e patologie derivanti dallo stress termico. E hanno diffuso un decalogo destinato a imprese e lavoratori su come difendersi dai fenomeni climatici estremi. Ma vediamo i consigli dei medici.

Domani inizia il mese più caldo: come comportarsi?

Bisogna specificare che le fasce di persone più colpite sono gli anziani e i bambini, ma tutti devono seguire delle regole per difendersi dall’estremo caldo. Purtroppo i sintomi comuni sono cefalea, crampi e pressione bassa.