Le macchie di salsa sono ormai un classico che può capitare a chiunque, potremmo quasi definirlo un rito italiano, visto la grande quantità di sugo consumata in Italia.

Sia che vi capiti spesso o eccezionalmente, non disperate ma seguite questa guida facile e veloce su come conoscere e riuscire a smacchiare i propri vestiti dal sugo in modo rapido ed efficiente. Non lasciate difatti che le macchie divengano una preoccupazione, ma godetevi la vostra cucina in modo tranquillo e senza pensieri. I metodi per togliere le macchie di salsa sono davvero moltissimi, vediamo alcuni dei più pratici ed efficaci.

Ecco come rimuovere le macchie di salsa dai tessuti in modo geniale e veloce

Avremo bisogno di: detersivo per piatti, spazzolino con setole morbide, aceto bianco, smacchiatore, bicarbonato, carta assorbente e sapone di Marsiglia.

Appena vi sarete resi conto della macchia di sugo sui vostri vestiti, non lasciate che essa si asciughi ma prendete subito una forchetta o altro e rimuovete il grosso del condimento dalla macchia, cercando però di non ingrandirla. Nel ragù, oltre al pomodoro, vi è anche l’olio per cui bisogna ricercare, come prima cosa, di tamponare l’olio perché non attraversi a fondo il tessuto.

Successivamente bisogna anche rimuovere le tracce di pomodoro sul vestito cercando di bagnare il tessuto con acqua fredda. Per fare ciò vi sono diversi metodi. Per tessuti morbidi uno dei metodi per levare le macchie di unto fresche, come quelle prodotte dal sugo, consiste nell’uso di bicarbonato da gettare copiosamente su ambedue i lati del capo macchiato. La macchia va foderata per 12-24 ore, con carta assorbente.

Poi una volta passato il tempo necessario, la parte macchiata va sfregata a secco con del sapone di Marsiglia ed infine tutto il capo va lavato con acqua tiepida. In qualunque caso comunque non eccedete nel pretrattare la macchia o sfregare un qualunque prodotto con troppa forza. Potreste infatti finire per guastare il tessuto o il colore del vostro caro indumento.

Infine, il metodo più utilizzato per rimuovere le macchie di unto e di sugo consiste nel versare un po’ di detersivo per piatti. Si deve diluire se il tessuto è tanto delicato, direttamente sulla macchia e poi tentare di lavorarla con le dita per emulsionare la parte untuosa e toglierla dal tessuto.

Ecco dunque spiegato come potrete rimuovere le macchie di sugo dai vostri capi e tessuti.