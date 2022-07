I rapporti umani sono spesso influenzati dal “primo impatto”. Molte personalità infatti dimostrano quasi immediatamente di essere particolarmente affabili e amichevoli indifferentemente dal contesto, mentre per molte altre dimostrare queste capacità in modo naturale e spontaneo è difficile. Secondo lo zodiaco sono esattamente gli individui amichevoli fin dal principio ad avere più possibilità di dare una buona impressione generale. Quali sono i segni zodiacali che secondo l’oroscopo sono quelli più amichevoli in assoluto? Ecco la risposta!

Ecco i 3 segni maggiormente amichevoli secondo lo zodiaco!

Toro

Non così espansivi dal principio ma i Toro manifestano una tendenza gradevole e quasi totalmente aperta a nuove conoscenze. Questo anche perchè Toro comprende bene che il primo impatto spesso è se non decisivo quantomeno molto importante. Meglio dare una buona impressione dal principio, anche se in molti casi il suo atteggiamento cambia abbastanza rapidamente una volta che conosce a fondo qualcuno di nuovo.

Gemelli

Decisamente entusiasti quando si presenta la possibilità di fare nuove conoscenze, il segno dei Gemelli è attratto dalla possibilità di conoscere nuove storie e di dialogare. Gemelli ama mettersi in gioco e non si fa problemi a dimostare la propria disponibilità a nuove amicizie anche nei riguardi di persone che sono diverse da lui.

Scorpione

Anche se un po’ “contratti”, gli Scopione sono amichevoli con tutti. Si considerano dei veri democratici, in quanto lasciano a tutti la possibilità di dare una buona impressione. E anche se non sempre sono intenzionati a sviluppare un’amicizia, restano quanto più possibile in buoni rapporti.