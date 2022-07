La personalità umana in senso generale è qualcosa di estremamente complesso e difficile da gestire e definire in modo preciso. Se molti tratti caratteriali sono generalmente non per forza definibili positivi o negativi in quanto dipende da molti fattori, in alcuni casi una persona può vedersi subire un’etichetta quando è poco chiaro, ambiguo e non onesto nelle intenzioni. Una delle terminologie meno gradevoli in tal senso risulta essere considerati “viscidi”, termine che caratterialemente parlando evidenzia proprio queste caratteristiche. In quasi tutti i casi una persona viscida è vista con disprezzo ed è poco sopportabile. Quali sono secondo lo zodiaco i segni viscidi per eccellenza?

Ecco i segni più viscidi dello zodiaco. Attenzione a loro!

Vergine

Segno molto alla mano, quindi cosa ci fa in lista? Vergine dimostra delle ottime qualità sulle prime, ma gradualmente finisce con il perdere interesse e non essendo in grado di mentire in modo convincente, tende ad essere sfuggente e non chiaro se “disturbato” da qualcuno che magari vuole solo attenzioni.

Gemelli

Non si rende conto in molti casi che il suo atteggiamento finisce per essere poco gradito. Gemelli è un ambiguo ma in modo naturale, e quando non sa che fare, “lascia in sospeso” le persone. Inoltre dimostra di essere viscido anche nelle situazioni in cui si trova ad analizzare una persona.

Leone

E’ convinto di saper leggere nella testa delle persone, di fatto ha bisogno di sentirsi capace di gestire tutti. Ma se da una parte risulta essere un “libro aperto”, dall’altra le sue azioni sono troppo spudorate per essere accettate.