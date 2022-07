La personificazione dell’individuo solidale è rappresentata da una naturale tendenza di “porgere aiuto”, in maniera generica e diversificata, verso chi ne ha maggiormente bisogno. Questo tratto costituisce uno dei lati più “puri” e indubbiamente umani della nostra specie come la intendiamo. Una personalità solidale non si aspetterà mai qualcosa in cambio dopo aver compiuto un qualsiasi gesto di generosità, anzi in molti casi si sente comunque a “disagio” per non aver fatto abbastanza. Tra le personalità più considerabili in questa maniera spiccano alcune donne, che secondo lo zodiacao, solo le più solidali.

Ecco le donne più solidali dello zodiaco, lo sapevi?

Vergine

La donna Vergine fa tanto, ma lo “evidenzia poco”. E’ una personalità solo apparentemente distaccata, quasi rude a tratti, ma ha un grande cuore, e spesso si sente fuori contesto quando si trova a vivere situazioni in cui si sente impotente. Nei suoi limiti, fa quello che può per aiutare persone e cause che consdera “vicine”.

Acquario

Tendere una mano agli altri costituisce qualcosa di assolutamente basilare per i nati sotto questo segno. Acquario infatti nella sua “variante” femminile è una donna che non può che fare altro che spendersi in atti pratici per aiutare gli altri, manifestando una sensibilità non comune anche tra i segni generosi.

Bilancia

Anche se appare un po’ distaccata, quasi “superiore” nei confronti dei contesti di vario tipo, la donna Bilancia è volta sempre a ridurre quanto più possibile la propria percezione di ingiustizia, ed è per questo che pur senza proclami particolari, spende una considerevole parte della prorpia giornata a migliorare la condizione che conosce.