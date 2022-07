In una relazione stabile, ma anche in qualsiasi contesto sociale è importante il ruolo della tolleranza, sia nei confronti dei nuovi concetti ma anche in vista delle avversità e dei problemi di varia natura. Questi, prima o poi, coinvolgono tutti e sono la principale causa di dissidi e intolleranza, che spesso permettono ad eventi negativi di prendere il sopravvento. Anche se in molti contesti prevale il ruolo dell’uomo “duro e puro”, il contesto maschile è ricco di personalità ed individui tolleranti. Gli uomini che sono più tolleranti secondo lo zodiaco sono quelli che fanno parte di questi segni.

Gli uomini più tolleranti dello zodiaco! Sono questi 3. Lo sapevi?

Cancro

E’ un buono di natura, sempre pronto ad accogliere le richieste di aiuto e supporto ma anche capace di prodigarsi per accettare nuove idee e concetti. Ha una personalità elastica, anche se ha la tendenza in amore di essere fin troppo accondiscente.

Vergine

L’uomo che rientra in questo segno così rigoroso riesce ad essere anche molto “aperto” e di larghe vedute, almeno finchè si sente autonomo ed indipendente nelle decisioni. L’uomo Vergine è infatti molto orgoglioso e non comprende l’idea di accettare ordini da qualcuno o da qualcosa.

Capricorno

Tende ad arrabbiarsi quando non si sente capito ma in fondo è una persona che si adatta ai vari contesti, nuovi o vecchi che siano. Del resto l’uomo Capricorno è nato per essere duttile e ricettivo. In amore però non bisogna considerarlo un ingenuo: la tolleranza che evidenza è sempre “a tempo”.