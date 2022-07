Granita siciliana: ecco i gusti più ricercati e dove trovarli

La granita siciliana è uno dei cibi più richiesti e consumati da tutti: dai turisti che vengono ad assaggiarla anche per la prima volta, alle persone che vivono in questi posti. E’ uno dei cibi tipici che offre questo meraviglioso luogo, e inoltre è uno dei più richiesti. Ma dove possiamo trovare i gusti più buoni?

Granita al caffè: Messina

Meglio a Messina, dicono i messinesi. La densità è corretta, lo zucchero più accentuato, la consistenza, legata alla temperatura, è quella che deve essere. Non è mai ghiacciata e non è mai liquida, staziona in una condizione di permafrost che è un mistero capire come accada. Ma accade. Del resto, se chiedete a un messinese qual è la vera granita vi risponde la mezza con panna. Il nome che ha a Messina la granita al caffè. Viene servita nel bicchiere di vetro insieme a una brioche, che in siciliano si dice brioscia, soffice e calda, da inzuppare con una certa sapienza nel bicchiere mescolando la panna al caffè. C’è chi sostiene che ci voglia arte per mangiare la mezza con panna. A ruota seguono la cremolata di fragole e la granita al limone. Questi ultimi sono i classici che non tramontano mai.

Granita al limone, al cioccolato e alle mandorle: Catania

Stessa cosa anche qui a Catania. I catanesi sostengono che la granita migliore si trovi nei paesi etnei. La granita qui è meno zuccherata e più morbida, quasi una crema densa. C’è più varietà di sapori nella granita catanese, la fattura è più originale. Diffusi sono il pistacchio, il tipico originario di Bronte, la mandorla, chiamata la minnulata catanese, cioè mandorlata, su cui si versa un goccio di caffè caldo. Inoltre sono molto apprezzati i gusti alla frutta come limone, gelsi neri, pesca, fragola. Inoltre qui la granita con pistacchi interi è famosa in tutta la Sicilia e d’estate.

Tanti gusti ma i classici non tramontano mai

La maggior parte dei bar siciliano, elencano una sfilza di gusti tutti da assaggiare. Alcuni sono fra i più particolari, con accoppiamenti di gusti del tutto singolari, ma alla fine si punta sempre sul classico. I più scelti rimangono sempre fragola e limone. Ma come mai sempre questi? Sono la combinazione ideale tra zuccheri e acidità oltre che tra gusto e polpa. Una piccola curiosità: la granita per i siciliani è come se fosse qualcosa di sacro. Tradizionalmente si mangia per colazione o per merenda, anche se la maggior parte delle persone predilige la prima.