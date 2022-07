Come impariamo quasi subito nel corso della nostra vita, non tutti meritano la nostra fiducia e sopratutto non tutti sono disposti ad evidenziare di essere infidi. Il termine infatti da una connotazione legata al mondo religioso (venivano così apostrofati i “pagani” durante i cosiddetti secoli bui, proprio per definire personalità non degne di grande fiducia), ha nel corso dei secoli aquisito un sinificato generico. Le persone infide sono in molti case portate a “richiedere” fiducia anche se in realtà per una moralità discutibile sono i primi a “tradirla”. Quali sono questi segni secondo lo zodiaco, famosi per essere gli “infidi”?

I segni più infidi dello zodiaco sembrano essere questi. Sei daccordo?

Leone

E’ molto bravo a mostrare la sua “parte migliore” ma in definitiva spesso racconta una storia portata ad essere migliore di quanto non sia. Leone non è un segno affidabile sopratutto perchè è un egocentrico: agisce sempre per avere attenzioni e se questo non può accadere, “viene meno”.

Ariete

Ariete farebbe di tutto pur di ottenere ciò che vuole, e spesso questo porta a “chiedere la fiducia” altrui, pur non potendo ricambiare. Ariete però è abbastanza convincente e anche se è un segno che non mantiene le promesse, spesso riesce ad avere la meglio per una questione legata alla loro grande vitalità.

Gemelli

Detesta il termine infido, ma sostanzialmente costituisce alla perfezione questa personalità che è semplicemente incoerente e non sembra minimamente portata a cambiare. Quindi è difficile fidarsi dei Gemelli che molto naturalmente cambia progetti e idee in poco tempo.