Le vacanze al mare last minute più economiche in Italia: ecco dove andare

L’estate è in pieno svolgimento ma ci sono ancora persone che non hanno programmato le loro vacanze. Con l’aumento dei prezzi dei mezzi di trasporto, e gli inconvenienti che ci sono all’interno degli aeroporti, ha dimezzato la possibilità di viaggiare in totale tranquillità. Ci sono dei luoghi, in Italia soprattutto, dove sarà possibile fare un viaggio in totale relax e soprattutto spendendo poco!

Maratea, Basilicata

Pur essendo molto ambita, Maratea, in provincia di Potenza, è ancora considerata come una meta ideale per le vacanze low cost in Italia. Questa perla incastonata tra le montagne e il mar Tirreno offre paesaggi mozzafiato e spiagge dorate. Oltre al relax in spiaggia, potrete avventurarvi sui sentieri di trekking per scoprire le bellezze storiche e architettoniche del luogo. Il tutto, a prezzi contenuti. Una vacanza a Maratea è l’ideale per chi cerca un luogo di mare immerso nella natura, con un paesaggio unico. Imperdibile la statua del Cristo Redentore in cima al monte San Biagio, monumento simbolo della città. Da vedere, infine, la spiaggia nera a Cala Jannita, dove la sabbia è scura. Un vera e propria meraviglia per i vostri occhi.

Il Pineto

In Abruzzo, in provincia di Teramo, si trova Pineto, una cittadina balneare che deve il suo nome, non solo per i 2.000 pini che la dominano ma, e soprattutto, grazie alla famosa poesia di Gabriele D’Annunzio, ‘La pioggia nel Pineto’. Questa meta di mare è perfetta per chi vuole fare le vacanze low cost in Italia. Le sue acque cristalline, che hanno guadagnato il titolo di Bandiera Blu dal 2006, fanno parte di un’area marina protetta, quella di Torre del Cerrano. Ci sono alcune spiagge libere, dove godersi il mare senza pagare lettino e ombrellone, e il paese è attraversato da piste ciclabili, perfette per pedalare un po’. Se siete appassionati di storia, da vedere la Torre del Cerrano, una torre di avvistamento risalente al ‘500.

Bellaria, Igea Marina

Sulla Riviera Romagnola si trova una straordinaria meta turistica ideale per le vacanze low cost: Bellaria – Igea Marina, tra Cesenatico e Rimini. Insignita quasi ogni anno della Bandiera Blu, questa meta offre un’ampia gamma di servizi di ogni tipo ed è adatta alle vacanze con bambini. Qui si trovano molti ristoranti, parchi, bar e divertimenti di ogni tipo. Le strutture alberghiere sono variegate: dalle tradizionali pensioni a conduzione familiare fino a hotel di lusso, moderne e all’avanguardia. Le spiagge, poi, sono comode e offrono aree gioco per adulti e bambini e tanto divertimento. La sera i chioschi organizzano spesso feste e concerti, mentre il centro, pedonale, è perfetto per fare shopping.