Nessuno lo sapeva ma in estate esiste l’ora ideale per innaffiare le piante

L’ora ideale per innaffiare le piante in estate, quando fa molto caldo, è al mattino presto. Le temperature aumentano e raggiungono picchi da record e le piogge diminuiscono. Le tue piante in questi giorni, per rimanere sane e attive, hanno bisogno di essere irrigate regolarmente. È importante, però, conoscere la giusta quantità di acqua, la frequenza migliore e l’ora ideale per annaffiarle.

Ecco l’ora ideale per innaffiare le tue piante in estate

Mai annaffiare le piante al pomeriggio, quando i raggi del sole sono diretti. Altrimenti le gocce di acqua potrebbero svolgere il ruolo di lenti e bruciare le foglie e i fiori. Inoltre, correresti il rischio che l’acqua evapori rapidamente, prima che la pianta possa assorbirla. L’ora ideale per dare acqua alle tue piante durante la stagione estiva e il primo mattino. Se possiedi un giardino e un terrazzo di grandi dimensioni, pieno di piante, annaffiare di mattina diventerà un’operazione più lunga e complicata. Potrai spezzarla in due parti: al mattino e verso sera, quando l’aria si sarà rinfrescata.

Lo sapevi che, quando le temperature superano i 30°, alcune specie interrompono temporaneamente la crescita e la produzione di nuovi germogli? Così facendo, riducono il consumo di acqua e sostanze nutritive e le conservano più a lungo. Poi, non appena il caldo diminuisce, riprendono la loro attività. Se non vuoi che capiti, dovrai assicurare loro irrigazioni frequenti e regolari anche nelle giornate più torride.

Le annaffiature di sera tardi andrebbero evitate, soprattutto se la temperatura si abbassa notevolmente. Il terreno rimarrebbe umido a lungo e le piante bagnate. In questo modo potrebbe causare il marciume delle radici e il conseguente rischio di malattie fungine. Un rischio che si raddoppia nel caso di specie succulente. Oltretutto, l’acqua stimola l’attività della pianta, lo sviluppo di nuove radici e di nuove foglie. A tardo pomeriggio, con il tramonto, però, le tue piante si preparano a riposare e diminuiscono la loro attività metabolica.

Suggerimenti per le annaffiature in estate