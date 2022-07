Non fare mai queste 5 cose al tuo gatto: ecco di che cosa si tratta

Il carattere dei nostri mici, come ben sappiamo, non è dei più semplici. Da secoli, umani e felini, sono riusciti a creare un legame di convivenza e amore reciproco. Per garantire la salute, il benessere e una degna esistenza al vostro piccolo felino, è importante tenere ben chiare le cose da non fare mai al vostro gatto. Vediamo quali.

Non togliergli le unghia

Le unghia del gatto sono una delle cose fondamentali che possiedano: non c’è gatto senza unghia. Nonostante in Italia sia consentita la pratica, è sempre sconsigliato sottoporre l’animale a questa tortura. Per non parlare del fatto che, asportare le unghia del gatto equivarrebbe ad un abuso. Oltre ad arrecargli un immenso dolore, gli artigli sono uno dei meccanismi di difesa che il gatto adopera nei momenti di bisogno. Senza i loro artigli, queste attività sono praticamente impossibili da realizzare. Inoltre, è dimostrato che questa operazione provoca dei seri problemi comportamentali. Vi basterà tagliare le unghie con una certa frequenza, per evitare danni maggiori a mobili e oggetti della casa.

Non travestirlo

Una delle tendenze a travestire il proprio animale domestico è aumentato a livello esponenziale. Tutto ciò viene enfatizzato dai prodotti che vengono sponsorizzati negli appositi negozi. Una delle cose più importanti da tenere a mente è che il pelo del gatto non ha bisogno di alcun tipo di copertura. Oltre a provocare un certo disagio, il rischio è che si verifichino una serie di problemi. Alcuni di questi potrebbero essere problemi legati alle allergie dei materiali utilizzati o la perdita di mobilità e il pericolo di rimanere imprigionati.

Non fumargli di sopra

Per quanto una parte delle persone siano dei fumatori, una delle avvertenze che fanno i veterinari è quella di non fumare vicino al micio. Il fumo fa male ai polmoni ed è altamente nocivo anche per gli animali domestici che condividono la casa con i fumatori. Il fumo inizierà a spargersi per l’ambiente e il micio finirà per inalare grosse quantità di aria contaminata. Dal momento che le particelle di fumo arrivano dappertutto, finiranno anche sul pelo del gatto. Questo ne comporterà anche l’inserimento durante la sua igiene personale.

Non spaventarlo

Sul web girano una serie di video “divertenti” dove i padroni spaventano il proprio gatto per puro e semplice divertimento. Questa è una delle cose assolutamente da non fare al vostro amico felino. Stiamo parlando di animali molto timorosi e sensibili e l’unico risultato che otterrete è la graduale perdita di fiducia e un allontanamento. Il gatto inizierà a nascondersi, evitando il contatto con i membri della famiglia.

Non tirargli la coda

Molte volte potrebbe capitare, soprattutto durante una sessione di giochi, di essere leggermente più marcati con le vostre carezze o il vostro gioco. Una delle parti più sensibili del vostro micio, oltre alle zampe, è la coda. Inoltre la coda è una dei punti più importanti per il vostro micio, poiché grazie al suo movimento possiamo interpretare anche i suoi comportamenti. Evitate di tirargli la coda, anche involontariamente, al vostro gatto per evitare una brusca reazione o provocargli un dolore violento.