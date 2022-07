Oroscopo Branko settimana dall’1 al 7 agosto 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dall’1 al 7 agosto 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Sta per iniziare il mese di agosto. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà con un piccolo imprevisto. Lunedì, infatti, potresti avere un contrattempo o un ritardo legato alla burocrazia. Mercoledì potrebbero nascere tensioni in casa per colpa del coniuge troppo geloso. Venerdì ti aspetta una serata all’insegna della passione, illuminata da una Luna eccitante.

Toro

Lunedì ti scoprirai innamoratissimo della persona che hai al tuo fianco. I single potrebbero fare un incontro intrigante. Mercoledì sarai alle prese con il bilancio da chiudere. Domenica qualche famigliare avrà bisogno di te. Non negargli il tuo aiuto.

Gemelli

Lunedì potresti dover affrontare un piccolo intoppo burocratico. Con la giusta dose di pazienza e con il supporto di Giove riuscirai a risolverlo. Mercoledì le stelle potrebbero riservarti una bella vittoria. Domenica sarà la giornata adatta per concederti del relax e rimandare ogni impegno alla settimana seguente.

Cancro

Martedì sarai particolarmente assorbito dalle faccende legate alla casa e alla famiglia. Mercoledì le stelle favoriranno gli investimenti. Chi sta pensando di investire una somma di denaro, dovrebbe muoversi in questa giornata. Venerdì qualcuno potrebbe inviarti inaspettatamente una lettera d’amore.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà molto bene. Lunedì si preannuncia una giornata proficua per chi vuole comprare o vendere. Venerdì sarà una giornata piuttosto sottotono. Alto rischio di problemi articolari, nervosismo, stanchezza fisica. Per fortuna, già a partire da sabato avrai modo di recuperare la tua forma.

Vergine

Lunedì un amico potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, un amante. Martedì sarà importante cercare di non comportarsi in modo troppo possessivo, senno farai allontanare l’altro. Venerdì ti aspetta una Luna particolarmente passionale.

Bilancia

Lunedì sarai particolarmente pensieroso e ansioso. Rischierai di passare una notte insonne. Mercoledì qualche Bilancia proverà un’attrazione tanto intensa quanto inaspettata nei confronti di una persona. Sabato dovrai cercare di tenere a bada la tua natura gelosa.

Scorpione

Lunedì amici stretti saranno felici di tenderti una mano, se ne avrai bisogno. Giovedì Mercurio, il pianeta degli affari e della comunicazione, tornerà in aspetto favorevole. Sabato dovrai usare molta cautela in amore: cerca di non diventare troppo possessivo con il partner!

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana comincerà in maniera indaffarata. Lunedì sarà l’ultima giornata faticosa, prima di chiudere il lavoro e partire per le vacanze. Martedì le stelle favoriranno i nuovi incontri. Sabato sera potresti vivere una serata piccante, se vorrai metterti in gioco.

Capricorno

Lunedì le stelle potrebbe avere in serbo un viaggio all’estero, una trasferta inaspettata. Martedì ritroverai la tua grinta, la tua naturale ambizione, la voglia di andare a caccia di successo. Venerdì potresti vivere un incontro eccitante del tutto inatteso.

Acquario

Lunedì ti converrà risparmiare le tue forse in vista di giornate migliori. Non sprecare energie inutilmente. Martedì le stelle potrebbero regalarti un inaspettato viaggio all’estero. Giovedì finalmente Mercurio, il pianeta degli affari, non sarà più in opposizione.

Pesci

Lunedì dovrai evitare di fare inutili polemiche o dei dispetti al partner. Sii prudente! Se sei coinvolto in un contenzioso, mercoledì riuscirai a raggiungere un accordo valido. Giovedì Mercurio approderà in Vergine e diventerà contrario.