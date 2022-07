Oroscopo domani 1 agosto 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani lunedì 1 agosto 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Siete ansiosi di conoscere in anteprima il vostro futuro? Leggete l’oroscopo di domani 1 agosto.

Oroscopo Paolo Fox domani – 1 agosto 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani dovrebbe prendersi una piccola pausa di riflessione. Il Toro potrà superare una difficoltà personale. Domani i Gemelli saranno un po’ nervosi. Il Cancro dovrebbe dare più spazio all’amore.

Domani il Leone dovrebbe fare programmi in vista del prossimo mese, perché sarà molto stimolante. È tempo per la Vergine di iniziare a seminare in vista del prossimo anno. Domani la Bilancia si sentirà ancora sulle spine in amore. Ancora qualche dubbio per i nati in Scorpione.

Domani Il Sagittario avrà una giornata un po’ pigra e nervosa. Il Capricorno comincerà a vedere il futuro con più lucidità e consapevolezza. Domani l’Acquario dovrà fare i conti ancora con un po’ di stanchezza. Infine i Pesci avranno un profondo disagio nei confronti del partner, provocato dalla Luna in opposizione.

Oroscopo Branko domani – 1 agosto 2022

Oroscopo domani Branko – Domani l’Ariete potrebbe incorrere in un piccolo intoppo legato alla burocrazia. Il Toro si scoprirà innamoratissimo. Domani i nati in Gemelli sarà alle prese con la burocrazia. Il Cancro raggiungerà una buona confidenza con una persona.

Domani il Leone potrà comprare o vendere con la protezione di buone stelle. Un amico della Vergine potrebbe diventare qualcosa di più, un amante. Domani la Bilancia potrebbe passare una notte piena di pensieri. Amici stretti daranno una mano allo Scorpione in difficoltà.

Domani il Sagittario dovrà rimboccarsi le maniche e fare gli ultimi sforzi prima delle vacanze estive. Il Capricorno potrebbe affrontare una trasferta all’estero. Domani l‘Acquario farebbe bene a risparmiare le forse in vista dei prossimi mesi. I Pesci rischieranno di diventare polemici o dispettosi.