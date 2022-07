Oroscopo domani Paolo Fox, 1 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox lunedì 1 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 1 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cercare di fermarti e concederti una piccola pausa di riflessione. Da mesi sono cambiate molte cose, stai affrontando innumerevoli eventi, anche inaspettati. Qualcuno ha avuto un problema fisico, qualcun altro è preoccupato per un famigliare. Anche quando ti senti sopraffatto dalla stanchezza, non dimenticare che Giove è nel segno e ti dà la forza di superare tutto. Entro la primavera del prossimo anno sarai messo di fronte a scelte radicali, dovrai dare il via a una nuova vita. Stai crescendo piano piano , forse hai già la sensazione di essere una persona diversa dal passato. In amore se la persona accanto non segue il tuo ritmo, potrebbero nascere tensioni.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani potrai contare sulla Luna in buon aspetto. Venere attiva ti dà una mano nel superare una difficoltà personale. Qualche Toro potrebbe avere piccoli disagi legata alla casa, alla proprietà, preoccupazioni burocratiche o intoppi legali. Cresca la necessità di rilassarsi un po’, insieme al desiderio di rivoluzionare la tua esistenza. Tutti i Toro, indipendentemente dall’età, sentono il bisogno di più stabilità. Da alcuni anni Urano sta provocando un cambiamento nella tua vita, un salto di qualità che stai vivendo con agitazione.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani, con la Luna in aspetto contrario, sarai ancora un po’ nervoso. Preparati a qualche piccolo contrattempo, un ritardo, un momento di tensione. Se hai un breve viaggio in programma, ti converrà ricevere tutte le conferme necessarie, prima di metterti in partenza. In questo modo eviterai inutili rischi. Cautela in famiglia: sarà facile ritrovarsi a discutere per una sciocchezza.

Oroscopo domani: Cancro

Domani dovresti cercare di dare più spazio ai sentimenti. Venere nel segno, ancora per pochi giorni, è importante e va sfruttata al massimo. Dovresti buttarti nel rapporto di coppia con più coinvolgimenti. L’amore potrà restituirti quel conforto che ti manca nella vita professionale e pratica, con Giove contrario. Chi si trova in mezzo a una causa legale, farebbe bene a chiedere aiuto a un professionista. Sul fronte lavorativo ci sono cambiamenti in corso, nuovi inizi, nuove collaborazioni che possono provocare ansia.