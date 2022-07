Oroscopo domani Paolo Fox, 1 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, lunedì 1 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 1 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti prenderti del tempo per cominciare a fare programmi in vista del mese di agosto. Si tratta di un mese capace di regalarti sempre belle soddisfazioni. Molto presto Venere raggiungerà il tuo segno. Questo vorrà dire migliorare la tua situazione amorosa, qualsiasi sia la tua condizione attuale. Se sei stanco di una storia, alzerai i tacchi e te ne andrai, senza pensarci due volte. Se desideri ritrovare una buona sintonia con il partner, riuscirai a farlo. I single potrebbero incontrare qualcuno molto interessante.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani la Luna sarà ancora nel segno. È un buon momento per iniziare a seminare in vista del prossimo anno. Il 2023 può regalarti molte soddisfazioni, ma dovrai iniziare a pensare a nuovi progetti fin d’ora. Con la Luna e Venere amiche sarà possibile emozionarsi in amore. Qualcuno avrà voglia di chiarire un malinteso, un disagio con il partner. Promettenti le relazioni e le amicizie con il Cancro, il Capricorno e lo Scorpione.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani purtroppo non se ne sarà andata quella sensazione di essere sulle spine che vivi da un po’ di tempo. Stai portando avanti dei problemi sentimentali e affettivi. Se in passato hai dovuto affrontare una crisi di coppia grave, adesso ti converrà usare la massima cautela, non esasperare i toni. Meglio evitare i piccoli battibecchi, anche se in apparenza innocui. Con Giove opposto meglio andarci cauti, specie se ti sei separato da poco. Oltretutto, anche Venere è in aspetto contrario. Il rischio di tensioni, contrasti o momenti di scontentezza è dietro l’angolo. Serve molta pazienza,

Oroscopo domani: Scorpione

Domani sarai sostenuto da stelle importanti che, però, non riusciranno a spazzare via del tutto certi dubbi. Occorrerà più prudenza con i soldi, soprattutto se lavori in proprio e ha iniziato da poco un nuovo progetto. Forse hai già cominciato un nuovo percorso professionale. Se sei alla ricerca di un impiego, dovrai sforzarti di esporti, farti conoscere. Molto meglio in amore e nelle amicizie. Forse una persona della vergine si conquisterà la tua fiducia e diventerà a tutti gli effetti un tuo confidente speciale. Chi ha qualche soldo in più dovrebbe pensare di comprare casa o ristrutturare la sua,