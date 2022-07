Oroscopo Paolo Fox domani, 1 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 1 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 1 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata un po’ indolente, forse perfino polemica. Cerca di evitare conflitti, stai alla larga da persone invidiose. Concentrati piuttosto sui tuoi progetti. Chissà che già entro agosto non arrivi un successo personale! Dovresti rimboccarti le maniche e iniziare a darti da fare su progetti che potrebbero rivelarsi più importanti di quanto credi. Anche se nelle prossime ore tu dovessi incontrare un intoppo, non perdere l’ottimismo. Ti attendono mesi pieni di soddisfazioni.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani, con la Luna in Vergine, ti permetterà di guardare il futuro in maniera più lucida e consapevole. Ciò che conta ora è vivere ogni cosa con più tranquillità, anche se ci sarà dei ritardi o dei rallentamenti antipatici. Giove dissonante potrebbe obbligarti a ricominciare da zero, a superare un blocco difficile o a volerti alleggerire di un fardello. Anche se stai attraversando un periodo molto stressante, non farti assalire dal malumore o dallo sconforto In amore regna la calma piatta.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potresti trascinarti ancora un po’ di stanchezza, per colpa di alcune stelle in aspetto contrario. Forse sei preoccupato per il tuo futuro. Da alcuni giorni sono tornate a fare parte della tua esistenza inutili polemiche. Faresti meglio a lasciarle stare, anche se vorrà dire scontrarsi con chi non la pensa come te. In amore ci vuole un po’ più di impegno.

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovrai affrontare una Luna in opposizione. Lo stato di disagio che proverai non dovrà, però, riversarsi nella coppia. Forse in questi giorni stai avendo troppe aspettative nei confronti dell’altro: cerca di non fare sciocche polemiche o di non tornare con la mente al tuo passato. In questa giornata ti converrà afre poco e rimandare ogni problema ai giorni successivi. Sul fronte lavorativo molti impegni e guadagni fluttuanti.