Oroscopo Paolo Fox settimana dal”1 al 7 agosto 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dall’1 al 7 agosto 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di agosto sta per cominciare. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà con la voglie e la necessità di concedersi una piccola pausa dalla tua vita frenetica di questi giorni. Lunedì dovresti cercare di rallentare i tuoi ritmi. Martedì e mercoledì saranno perfino due giornate più nervose, complicate. Meglio fare lo stretto necessario e rimandare ogni cosa alla seconda metà della settimana. Domenica si preannuncia la giornata migliore della settimana: organizza qualcosa di speciale.

Toro

Si preannuncia una settimana interessante. Lunedì avrai ancora la Luna in aspetto favorevole a darti una mano. Giovedì, venerdì e sabato saranno tre giornata particolarmente pesanti. Organizzati in modo da anticipare gli impegni e ritrovarti in questi giorni con poco da fare. Servirà prudenza per mantenere la calma, sia in famiglia, sia nel posto di lavoro.

Gemelli

La settimana comincerà in maniera nervosa. Lunedì la Luna sarà ancora in dissonanza. Sarà facile sentirsi nervosi, stanchi e insofferenti. Oppure potresti incappare in qualche spiacevole contrattempo. Se ha in programma un evento particolare, ti converrà cercare di avere prima tutte le conferme necessarie. Per fortuna, martedì e mercoledì avrai modo di recuperare molto bene. Concentrati gli appuntamenti importanti in queste 48 ore. Domenica sottotono.

Cancro

La prossima settimana inizierà molto bene. Lunedì, infatti, ci sarà una bella Luna in aspetto favorevole e Venere ancora nel segno. Ottimo momento per l’amore e gli affetti, le relazioni, le amicizie. Martedì e mercoledì si preannunciano 48 ore un po’ sottotono. Per fortuna, già da giovedì, grazie a una magnifica Luna, riuscirai al recuperare alla grande.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà molto bene. Lunedì le stelle ti inviteranno a fare nuovi programmi per agosto, un mese che si preannuncia ricco di stimoli e di emozioni. Gli unici giorni storti potrebbero essere quelli tra giovedì e venerdì: salirà un po’ di nervosismo o qualcuno ti farà arrabbiare. Meglio avere doppia prudenza. Domenica entusiasmante.

Vergine

Lunedì la Luna nel segno ti darà ancora una grossa mano, sia nel lavoro, sia in amore. Sono giornate ottime per lavorare su nuovi progetti a lunga scadenza o per recuperare la serenità nella vita di coppia. Interessanti anche i giorni tra giovedì e venerdì: perché non programmi qualcosa di speciale? Domenica piuttosto nervosa o fiacca. È probabile che avrai voglia di startene per conto tuo.

Bilancia

La settimana ti farà sentire ancora profondamente sulle spine in amore. Per fortuna, martedì e mercoledì il passaggio lunare nel cielo ti darà un po’ di forza e di equilibrio in più. Meglio approfittarne, se devi parlare con il partner o con l’ex per questioni pratiche. Purtroppo ricordati che Giove e Venere sono sempre contrari e richiedono molta cautela nei rapporti amorosi e affettivi o nelle vicende legali e burocratiche. Domenica tranquilla: approfittane, per ricaricare le batterie.

Scorpione

La tua settimana partirà con la Luna e Venere in buon aspetto. Lunedì sarà una giornata molto interessante, soprattutto per l’amore e le amicizie. Giovedì e venerdì ancora meglio, con il transito della Luna nel tuo segno. Saranno favorite le relazioni sentimentali e i nuovi incontri. I liberi professionisti dovrebbero puntare su queste 48 ore per ampliare la propria rete di contatti, cercare nuove alleanze.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì, infatti, la Luna sarà ancora in dissonanza. Si preannuncia una giornata faticosa, nervosa e polemica: sii prudente! Da martedì in poi sarà un screscendo di emozioni che avrà il suo culmine domenica. L’ultimo giorno della settimana la Luna entrerà nel tuo segno. La dama bianca potrebbe riservarti qualche bella sorpresa.

Capricorno

Lunedì potrai contare su una maggiore lucidità mentale e consapevolezza che ti regalerà questa magnifica LUna in Vergine. martedì e mercoledì, però, potresti fare i conti con qualche irritante contrattempo o ritardo. Se così fosse, non arrabbiarti e non sfogare la tensione nervosa in amore. Già da giovedì riuscirai a recuperare. IL resto della settimana sarà più tranquillo: sfruttalo, per riportare un po’ di calma e di armonia nella tua vita.

Acquario

Lunedì si prospetta un’altra giornata un po’ faticosa. Da giorni ti trascini diverse polemiche e preoccupazioni riguardo il tuo futuro. Forse ti stai scontrando con persone troppo conservatrici, che non capiscono le tue idee innovative. Martedì e mercoledì saranno due giornate molt stimolanti: approfittane per portare avanti i tuoi progetti. Giovedì e venerdì dovrai evitare i contrasti e le imprudenze: sii cauto.

Pesci

Lunedì la Luna sarà ancora in aspetto opposto. Nel corso della giornata potresti sentirti malinconico, nostalgico o, peggio ancora, polemico e provocatorio. Per fortuna il resto della settimana sarà molto più interessante, specie giovedì e venerdì, quando la Luna sarà tua amica. Domenica ad altissimo rischio contrasti in amore e in famiglia. Fai attenzione.