Nell’ultimo periodo, il Bitcoin sta di certo migliorando. Sta continuando a salire arrivando ad oggi ad oltre 23.000$. Essendo comunque una criptovaluta molto volatile, non possiamo con certezza dire se avrà ulteriori incrementi o si abbasserà ulteriormente.

Quanto vale Bitcoin oggi? La risposta lascia senza parole

Ma andiamo a vedere effettivamente cosa è cambiato in questi giorni. C’è da dire, innanzitutto che a livello macro non é cambiato molto, le solite preoccupazioni sono sempre presenti. Ad esempio, bisogna considerare la flessione importante dei prezzi petroliferi, che rimangono comunque a circa quota 100$. Si devono anche considerare i problemi scaturiti dalla crisi energetica e alimentare. Bisogna però dire che quello appena successo, si deve considerare come un rimbalzo e per capire la sua portata, bisognerà aspettare i prossimi giorni. Si è però speranzosi. Un’altra cosa fondamentale da dire è che la politica sembra non essere più un problema per il Bitcoin. Notizia davvero molto buona per il valore della moneta. Nelle ultime ore il ministro svedese per l’energia, ha detto che il suo paese ha bisogno di impiegare l’energia per cose più utili del mining Bitcoin.

Anche i meno ottimisti, pensavo che ci sia una ripresa effettiva del Bitcoin, che non sia affatto morto, come si pensava fino a poche settimane fa. Anzi, proprio in questo periodo sembra davvero forte, tanto da riuscire a resistente anche ad attacchi politici, da parte degli USA ma anche dell’Europa.

Chi decide di rischiare e investire in questa moneta, soprattutto in questo momento critico, si pensa che avrà una bella sorpresa nei mesi successivi, ovviamente molto positiva.

Come abbiamo già detto, nell’ultimo periodo il Bitcoin ha superato i 23.000$, con una forte crescita. Molti pensano infatti, che per fine anno, questa moneta, potrebbe anche arrivare al valore del novembre scorso, quando ha visto il suo picco. Non ci resta che aspettare e vedere come andranno le cose.