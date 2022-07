E’ oramai cosa assodata che il contesto amoroso spesso evidenzia i tratti migliori ma anche peggiori della nostra personalità. Il vero “banco di prova” secondo molti è proprio il contesto sentimentale, soprattutto quando il nostro partner è particolarmente rigoroso nei nostri riguardi. Gli spietati in amore sono infatti coloro che non sembrano avere grandi riguardi nei confronti della controparte amorosa ma che non sembra avere grandi riguardi nei confronti del partner di turno. Anche questo tratto sembra essere esclusivamente qualcosa legato all’egoismo, non è sempre così. Quali sono gli spietati in amore secondo lo zodiaco?

Quelli più spietati in amore secondo lo zodiaco, sono questi segni. Eccoli!

Scorpione

Non “cattivi” ma estremamente rigorosi nel rapporto amoroso. Sono piuttosto testardi e pretenziosi in amore, ma del resto sono estremamente portati a rendere il partner soddisfatto. Si aspettano però lo stesso anche dall’altra parte anche se sembrano spesso avere un senso di superiorità.

Acquario

Acquario è assolutamente interessato al partner… almeno all’inizio. Dopo alcuni mesi di relazione si fa prendere dalla routine e inizia a cercare nuovi stimoli, anche utilizzando l’arma del flirt, anche in maniera spudorata. Acquario non prova neanche a giustificarsi. Deve impegnarsi molto per non rendere la relazione piatta.

Vergine

Difficile annoiarsi con un segno della Vergine: hanno sempre idee per divertirsi ma hanno anche la fastidiosa tendenza a tenere la controparte eccessivamente in tensione e sempre “sotto esame” . Vergine infatti ha la tendenza a distaccarsi emotivamente dal partner se questo non si dimostra abbastanza stimolante e ricettivo per gli standard.