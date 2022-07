Queste alternative ecologiche al detersivo ti faranno avere capi profumatissimi

Esistono in commercio alcune alternative ecologiche al detersivo che ti garantiscono un bucato pulito e profumato a lungo. Si tratte delle PODS, piccole capsule in plastica sottile che contengono detersivo, smacchiante e ammorbidente. Se adotterai l’abitudine di usarle per lavare i tuoi capi, potrai dire addio ai flaconi di detersivo.

PODS per bucato: un’alternativa ecologica al detersivo

In estate tendiamo a lavare più spessi i panni, perché sudiamo e ci cambiamo di continuo. Se non vuoi spendere un capitale in detersivi per il bucato e riempire il bidone della plastica di flaconi, dovrai ricorrere a delle alternative più ecologiche. Hai mai provato le PODS? In commercio ne esistono molte varietà, sempre più studiate e di qualità.

Una singola confezione contiene più di cento capsule: in questo modo non dovrai correre al supermercato ogni due giorni per comprare un detersivo nuovo! Inoltre, ogni capsula contiene già smacchiatore, ammorbidente e detersivo nella misura giusta per un lavaggio. Così facendo eviterai un inutile spreco di sapone che potrebbe danneggiare il bucato, la lavatrice e, non per ultimo, l’ambiente.

Quanti PODS usare per un lavaggio?

Le PODS per bucato sono una valida alternativa ecologica al detersivo perché impediscono uno spreco di sapone. Per questa ragione, non dovresti commettere l’errore di usarne molte, credendo di avere così un bucato più pulito e profumato.

Un’unica capsula è studiata a fondo per contenere il giusto quantitativo di liquidi per un carico medio. Se ne aggiungerai di più, rischierai di rovinare la tua lavatrice e di ritrovarti residui di sapone nel bucato o con capi induriti.

Se temi che la capsula non si sciolga del tutto durante il lavaggio, potrai adottare un semplice trucco. Inseriscila all’interno di una calza vecchia. In questa maniera avrai la sicurezza di non trovarti con tracce di capsula tra i capi. Se vorrai, potrai versare anche poche gocce del tuo olio essenziale preferito sulla calza, per conferire al bucato un aroma di tuo gradimento.

Le PODS per i lavaggi a vuoto in lavatrice

Oltre a essere un’alternativa efficace ed ecologica al normale detersivo per bucato, le PODS possono servire a pulire la lavatrice. All’occasione, in mancanza di altri prodotti, possono servire a dare una pulita all’elettrodomestico. Ti basterà sciogliere una capsula in un recipiente con acqua bollente e poi versare la miscela ottenuta nel cestello. Avvia quindi un programma a temperature medie e il gioco sarà fatto.