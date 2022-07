Il concetto di pianta da interni, termine che spesso è sovrapponibile al concetto di pianta da appartamento o da ufficio costituisce un’ideale di pianta che non necessita di cure particolarmente complesse e frequenti, essendo concepite proprio per un utilizzo interno. Spesso si utilizzano per lo scopo varietà particolarmente “estetiche”, magari piante esotiche che sono state adattate ai coontesti urbani. Ma lo scopo delle piante da interni non è solo questo: infatti molte varietà sono particolarmente adatte a tenere fresco un ambiente chiuse. Quali sono?

Queste piante da interni rinfrescano l’aria: geniale e utile

Piante come il Ficus Elastica, chiamata anche Pianta della gomma sono adatte allo scopo, perchè le foglie di grandi dimensioni riescono a disperdere ossigeno puro in buona quantità ed allo stesso tempo sono efficaci nel trattenere umidità. Bisogna ricordarsi di mantenere il terreno sempre leggermente umido.

Anche varianti diffuse e conosciute come la felce, dalle caratteristiche piccole foglie disposte ambo i lati degli steli, che risulta essere un’eccellente “attira umidità”, non a caso è molto utilizzata in regioni della casa particolarmente umide (come ad esempio il soggiorno o il bagno), ma anche l’oramai conosciutissima aloe vera, una forma di pianta succulenta (in grado di trattenere naturalmente grandi quantitativi di acqua) che richiede pochissime cure, se non acqua una volta ogni 7-10 giorni in quantità moderate e un discreto apporto di sole.

Il pothos conosciuto anche con nomi particolari come edera del diavolo o scientificamente parlando come Epipremnum aureum. si distingue per le caratteristiche foglie larghe che si distendono anche per svariati centimetri, che hanno un potere umidificante e “pulente” dell’aria non indifferente. La loro opera è particolarmente utile anche nella funzione di rimuovere tossine dall’aria. Le foglie lucide resistono bene anche a periodi lontani dalla luce (infatti la migliore condizione di vita possibile è nella mezz’ombra) e richiede solo un po’ d’acqua ogni tanto.