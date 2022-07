Le personalità più “duttili” e accondiscendenti sono tendenzialmente quelle considerate più capaci di ascoltare e spesso le più tolleranti. In molti contesti, sopratutto quelli privati ma anche in molti lavorativi, si fa riferimento al concetto di bastone e carota per definire una sorta di equilibrio tra un comportamento punitivo e uno invece meno rude. Le personalità spietate sono solite propendere per la prima opzione e sono quelle più rigorose e famose per non perdonare mai un torto. Secondo lo zodiaco i segni più spietati sono sopratutto i seguenti. Lo sapevi?

Questi sono i segni piu’ spietati secondo lo zodiaco. Ci sei anche tu?

Acquario

E’ un segno profondamente umorale, molto impulsivo ma anche pronto e disposto a difendere quanto detto anche per semplice tendenza, quasi fosse una presa di posizione ottusa e non logica. Quando percepiscono che possono attaccare qualcuno, sono estremamente spietati e non vogliono sentire ragioni.

Vergine

Tra le particolarità che contraddistinguono il segno della Vergine vi è quella legata al comportamento umano che è molto orgoglioso. Vergine è estremamente rigoroso e poco portato all’errore sia nei propri riguardi ma anche quando si parla di qualcun altro. Non perdona una defezione molto facilmente ed è anche pesante nel farlo notare.

Scorpione

“Basta non mettersi Scorpione contro” e si potrà godere solo degli aspetti positivi del segno. Scorpione infatti si considera una sorta di specchio riflesso: se trattato con rispetto risponde allo stesso modo ma in caso contrario è pronto ripagare con la stessa moneta, ma con i relativi interessi.