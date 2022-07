Se devi andare in viaggio e hai animali a casa, fai queste 5 cose

Quando si decide di fare un viaggio, uno dei problemi che bisogna affrontare è dove lasciare il tuo animale domestico. Se non avete alternative, e mancherete da casa solo per qualche giorno, allora siete nel posto giusto. Ci sono delle cose che dovete fare per evitare che il vostro animale possa risentire delle conseguenze. Vediamo quali.

Lascia intatta la sua routine quotidiana

Quando sei costretto ad allontanarti da casa, che sia per una vacanza di piacere o altro, cerca di non modificare la routine del tuo pet. Lasciando intatti le sue abitudini quotidiane, per quanto inizierà a sentire la mancanza del suo padrone, avrà comunque un senso di sicurezza dentro di sé. Assicurarsi, dunque, che gli vengano somministrati i pasti nelle ore in cui è solitamente abituato a mangiare e che possa uscire in passeggiata nei momenti consueti e nei luoghi a lui conosciuti.

Garantire le uscite

Una premura particolare, a proposito di passeggiate, va seguita proprio da chi non ha una casa con giardino e dunque affiderà il proprio cane ad una persona che si sostituisca al padrone portandolo fuori dal contesto domestico. In questo senso, la prudenza è d’obbligo per tutelare il nostro beniamino a quattro zampe. E’ strettamente consigliato di affidare il proprio pet ad una persona di fiducia, in modo tale che si possa sentire protetto anche in tua assenza.

Qualcuno che gli faccia le coccole

Prima di partire e lasciare il cane a casa per le vacanze, è indispensabile fargli conoscere per tempo chi si occuperà di lui, magari condividendo attività gradite al tuo animale, in modo che possa associare la tua mancanza a qualcosa di positivo. Ricordiamoci che le gratificazioni non sono solo quelle alimentari ma anche momenti piacevoli come gioco, relax e coccole.

Acqua in ogni angolo

Che sia anche per poco tempo, una delle cose che non devi mai dimenticare è quella di lasciare sempre dell’acqua in giro. Lasciando le ciotole d’acqua piene, il tuo pet avrà l’opportunità di dissetarsi ogni qual volta che ne sentirà la necessità. Sono consigliati, per questo, dei distributori d’acqua automatici. In questo modo vi garantirà la freschezza dell’acqua in maniera costante, per far rinfrescare il tuo cucciolo.

Affidarsi ad una pensione per cani

Certe volte l’opzione migliore risulta quella di lasciare il vostro animale in una pensione. Queste strutture hanno il vantaggio di permettere al tuo animale di socializzare con i suoi simili, soprattutto nel caso di cani e gatti, e di essere gestiti da personale qualificato. Prima di prendere qualsiasi accordo, però, è sempre opportuno visitare personalmente la struttura, per controllare che risponda pienamente alle esigenze del tuo animale domestico.