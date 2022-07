Se i tuoi pavimenti non sono abbastanza lucidi, prova questo trucco

Se i tuoi pavimenti non sono mai lucidi come vorresti prova a utilizzare questo trucco che può capovolgere la situazione in tuo favore. Anche se si passa l’aspirapolvere (o si chiede a qualcun altro di farlo) nel giro di poco tempo i pavimenti tornano a sporcarsi di nuovo. A un certo punto, la maggior parte delle superfici dei pavimenti deve essere pulita più a fondo di quanto non sia possibile fare con lo straccio o l’aspirapolvere.

Anche se esistono soluzioni commerciali per la pulizia, non sono esattamente a buon mercato. Ecco un semplice suggerimento fai da te che ci aiuterà a mantenere i pavimenti puliti, utilizzando dei prodotti naturali, senza spendere una fortuna. Quei soldi meglio spenderli per andare a fare una gita con la nostra famiglia.

Una ricetta facile e veloce per la pulizia per i tuoi pavimenti fai da te

Iniziamo con una ricetta facile e veloce per la pulizia dei pavimenti fai da te. Per una pulizia efficace, mescoliamo 2 tazze di bicarbonato di sodio, 1-2 tazze di acqua calda (sufficiente a formare una pasta) e 1/2 cucchiaino di amido di mais. Questa miscela verrà utilizzata per strofinare il pavimento. Si possono anche aggiungere oli essenziali per profumare la miscela.

Per una pulizia continua, prepariamo una soluzione con parti uguali di acqua, amido di mais e alcol per sfregamento. Questa soluzione aiuta a prevenire l’accumulo di sporco e allergeni sul pavimento senza lasciare residui oleosi. Per una soluzione più forte che aiuti a rimuovere le macchie ostinate sul pavimento, si può usare una combinazione di 2 tazze di acqua, 1 tazza di aceto bianco e 2 cucchiai di amido di mais. Questa soluzione aiuterà anche a ridurre l’accumulo di elettricità statica causato dal tappeto.

Un agente disinfettate e lucidante è il bicarbonato di sodio, il quale dissolve sia lo sporco che gli odori. È un abrasivo delicato che aiuta a rimuovere le macchie dal pavimento senza lasciare residui nonché un detergente naturale sicuro per la maggior parte dei pavimenti. Il suo PH è generalmente neutro e non danneggia la finitura della maggior parte dei pavimenti, pulisce qualsiasi area della casa, compresi i bagni e la cucina.

L’amido di mais è un assorbente naturale che può essere usato per pulire e deodorare il pavimento. Aiuta a prevenire l’accumulo di sporco, macchie e odori. Il bicarbonato di sodio è ottimo per la pulizia quotidiana ma per una pulizia più concentrata si può usare l’amido di mais in una soluzione di acqua e aceto.

Un olio leggero per la lucentezza e mantenere inalterata la bellezza del pavimento

Per dare al pavimento una bella lucentezza, possiamo rifinire la pulizia utilizzando un olio leggero come l’olio d’oliva. Questo olio aiuta a proteggere la finitura del pavimento e impedisce che si attacchi lo sporco. Per utilizzarlo, basta versare una piccola, quasi infinitesimale quantità di olio in un flacone spray. L’olio leggero è un ottimo modo per proteggere il pavimento a basso costo. Utilizzando questa soluzione efficace i tuoi pavimenti appariranno lucidi come appena verniciati senza diventare oleosi o scivolosi.