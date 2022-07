Se il tuo cane ha la lingua blu, potrebbe trattarsi di un grave problema: ecco quale

Molte volte il nostro cane tiene la lingua all’esterno per permettergli di recuperare le energie e regolarizzare la respirazione. Molte volte ci rendiamo conto che la sua lingua assume diversi colori. Ma cosa accade quando il nostro cane ha la lingua di colore blu?

La lingua del cane

Il nostro amico a quattro zampe fa uso della sua lingua molto spesso nell’arco della giornata. Difatti il cane usa la lingua per mangiare, per bere, per leccarsi le ferite e per refrigerarsi nelle giornate calde. Quando ansima infatti, l’aria esce fuori rapidamente e passa attraverso la lingua e la bocca, permettendo all’umidità di evaporare, ciò provoca refrigerio all’organismo del cane. Ma bisogna dire che la lingua ha anche un’altro compito importante, essa può determinare infatti la salute del nostro amico a quattro zampe. Ogni colore della lingua può informarci della salute del tuo cane.

I colori della sua lingua

La lingua del cane solitamente è di colore rosa, generato dal sangue che la attraversa. Fatta eccezione per alcune razze di cane che hanno la lingua scura di per se. Un colore diverso da quello fisiologico rosa potrebbe rivelare malattie spesso gravi. Infatti se fido dovesse avere la lingua rossa, bianca, gialla o blu potrebbe essere in pericolo di vita. Controllare quindi il colore della lingua del nostro amico a quattro zampe è molto importante per scoprire se il tuo animale domestico è in salute oppure no. Ogni colore della lingua del cane è sintomo di diversi disturbi e malattie. Ma scopriamo adesso cosa significa se il tuo cane ha la lingua di colore blu.

Il mio cane ha la lingua blu

Una lingua di colore blu o tendente al violaceo, indica una mancanza di ossigeno nell’organismo del tuo cane. Questa malattia prende il nome di cianosi. Questo disturbo potrebbe essere causato da problemi di salute che procurano dolore o congestione come per esempio malattie cardiovascolari, malattie cardiache, stress, problemi al fegato e difficoltà respiratorie. La mancanza di ossigeno può portare ad un arresto cardiaco, quindi se notate il colore blu o viola della lingua del tuo cane, portatelo subito dal veterinario.

Le possibili cause

Le cause di questo possibile problema sono molteplici. La lingua blu del tuo cane potrebbe essere causata da un oggetto incastrato nella gola. È piuttosto comune che il cane ingoi qualcosa che poi si blocca in gola impedendogli di respirare. Il cane sarà inquieto, ansimerà in cerca di aria, manterrà il collo rigido e sollevato, oppure potrebbe perdere i sensi. Inoltre ricordatevi di prestare attenzione mentre portate a spasso il vostro cane. Una delle possibili cause potrebbe essere per avvelenamento. In alcuni casi l’avvelenamento produce come sintomo la lingua blu, così come gli edemi laringei o lo shock anafilattico.