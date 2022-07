Se sei in Sicilia devi assolutamente visitare queste tre meravigliose spiagge

La Sicilia è una delle regioni italiane più incantevoli. Ricca di tradizioni, ogni anno è meta di numerosi turisti che, attratti dal luogo, visitano le bellezze architettoniche e naturali che la Sicilia ha da offrire. La regione è una delle mete turistiche più in voga. Inoltre è una delle mete scelte durante ogni mese dell’anno, ma il suo picco arriva ai massimi livelli in estate. Scopriamo quali sono tre delle migliori spiagge in Sicilia.

Spiaggia di San Vito lo Capo, Trapani

Racchiusa in una piccola baia, circondata dalla Riserva Naturale dello Zingaro e la Riserva del Monte Cofano, troviamo la spiaggia di San Vito. Questa è situata a ridosso del Comune da cui prende il nome. La spiaggia di San Vito Lo Capo è una rinomata località balneare, pittoresca ed immersa in un contesto paesaggistico di grande effetto. La spiaggia, di finissima sabbia bianca è molto larga, e bagnata da un mare turchese, limpido e trasparente. Ben attrezzata con tutti i tipi comfort a misura di turista. Oltre alla serie di bar che troverete lungo il litorale, vi sono alcuni lidi dove potrete avere la possibilità di praticare sport acquatici e da spiaggia.

La spiaggia di Mondello, Palermo

La Spiaggia Mondello si trova tra il monte Pellegrino e il Monte Gallo, e affaccia su un piccolo golfo nei pressi del borgo di pescatori omonimo. A soli pochi chilometri dal centro storico, vi troverete trasportati direttamente ai Caraibi. Questa è la vera e propria spiaggia cittadina frequentatissima in estate, caratterizzata da un litorale di sabbia bianca finissima lungo quasi 1,5 chilometri. Durante la stagione balneare, che addirittura si inizia da maggio, la spiaggia è quasi completamente ricoperta dalle cabine balneari. Verranno rimosse solo a settembre, ma vi è comunque un tratto di spiaggia libera. Il mare che la bagna è uno dei più belli della Sicilia, con sfumature che vanno dal verde smeraldo al turchese e con un fondale basso e sabbioso.

Spiaggia di Mazzaforno, Cefalù

Quella di Mazzaforno è una delle spiagge più belle di Cefalù, e deve il suo nome all’omonima località vicina. Il litorale è formato da una serie di accessi al mare, attraverso delle rocce frastagliate, senonché da piccole spiaggette sabbiose e ciottolose, chiamate tutte Mazzaforno. La spiaggia principale è formata prevalentemente da sabbia mista a sassolini, è bagnata da acque limpide, ed è attrezzata con lidi privati, villaggi ed hotel . La spiaggia secondaria invece è un po’ più selvaggia ed ha un fascino particolare. Questo è dato dalle rocce che emergono dal mare turchese, che fa da cornice al litorale completamente sabbioso.