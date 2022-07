Se vuoi accedere al bonus vacanze sei in tempo: la guida

Dopo il bonus vacanze voluto dal governo con il decreto Rilancio nel 2020, in seguito ai mesi di lockdown e restrizioni, è arrivato il bonus vacanze 2022 presentato dall’INPS attraverso tre bandi. Grazie a questi si può ottenere l’assegnazione di un contributo per soggiorni turistici in Italia e all’estero, per l’estate del 2022. Il buono è infatti spendibile nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022. Mentre per quanto riguarda il bando Estate INPSieme Senior 2022, il bonus è valido anche nei mesi di settembre e ottobre.

I requisiti del bonus

Una delle prime novità rispetto agli anni precedenti è che al bonus vacanze 2022 avranno il diritto di accedervi solo alcune categorie. I bandi sono rivolti alle famiglie di pensionati e famiglie con figli a carico con disabilità; a studenti e studentesse figli dei dipendenti della pubblica amministrazione e ai pensionati (sempre di quest’ultima). Il bando di concorso Estate INPSieme Senior “offre ai pensionati, ai loro coniugi e figli disabili conviventi, la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro entro il 1° novembre 2022”.

Come fare domanda per il bonus

La domanda per il bonus vacanze 2022 può essere inoltrata attraverso il sito INPS iscrivendosi alla banca dati e accedendo con le proprie credenziali, compilando poi l’apposito modulo in via telematica e inviandolo entro e non oltre la data di scadenza del bando. Per maggiori informazioni e per inoltrare la domanda per il bonus vacanze 2022 si può consultare la pagina ufficiale dell’INPS sotto la sezione “nuovi bandi”.

Entro quanto va presentata la domanda

il bando “Estate INPSieme Senior” si chiude alle ore 12 del 15 aprile 2022, termine ultimo per la presentazione della domanda. La relativa graduatoria sarà pubblicata il prossimo 18 maggio.cLe domande per i bandi dedicati a studenti e studentesse (“Estate INPSieme Italia 2022” ed “Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022”) possono essere inviate fino alle ore 12 del 22 aprile 2022. Le relative graduatorie saranno pubblicate entro il 20 maggio.

Qual è l’importo?

L’ammontare dei bonus ha valori diversi in base ai singoli bandi. L’importo del bonus Estate INSieme Senior varia in base all’Isee. Con Isee inferiore agli 8.000 euro, il bonus può essere ottenuto con importo di 1400 euro. Si procede a scalare fino al valore del 60% del pacchetto turistico (fino a un massimo di 800 euro) per chi ha un Isee che supera i 72.000 euro. Sono disponibili in tutto 3.850 contributi, totali o parziali, utilizzabili per soggiorni di 8 giorni o di 15 giorni. Il bonus “Estate INPSieme Italia” prevede 12.020 contributi. L’importo massimo di ognuno è di 600 euro per un soggiorno di 8 giorni (7 notti) o di 1.000 euro per un soggiorno 15 giorni (14 notti). L’agevolazione viene attribuita sulla base di una graduatoria. Il bonus “Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia”, invece, prevede 20.348 contributi, ciascuno dei quali dell’ammontare massimo di 2.000 euro, accessibili anche in questo caso mediante graduatoria.