Se vuoi mantenere a lungo l’abbronzatura, mangia questi cibi

Per mantenere a lungo l’abbronzatura puoi ricorrere a dei trucchetti piuttosto semplici che coinvolgono il consumo di alcuni alimenti. Tutti amano l’abbronzatura: non c’è niente di meglio di un colorito dorato e baciato dal sole. Ma se il tempo trascorso a crogiolarsi al sole è ottimo per ottenere un’abbronzatura perfetta, non è altrettanto positivo per la pelle.

Un’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti può causare danni irreparabili alla pelle, con conseguente invecchiamento precoce e persino cancro della pelle. Sappiamo tutti che troppo sole fa male alla pelle, ma con tante fantastiche giornate estive di sole davanti a noi, come possiamo mantenere l’abbronzatura sana e proteggere la nostra pelle allo stesso tempo?

Fortunatamente, esistono alcuni semplici modi per bilanciare il mantenimento di una splendida abbronzatura senza mettere a rischio la pelle. Primo fra tutti è adottare alcuni accorgimenti che preservano la cute dall’esfoliazione. In secondo luogo, il consumo di alcuni cibi è determinante per mantenere per tutta l’estate e oltre il nostro bel colorito ambrato.

Mantenere a lungo l’abbronzatura adottando dei semplici accorgimenti

Il modo migliore per proteggere la pelle dagli effetti nocivi del sole è limitarne l’esposizione. La maggior parte dei dermatologi consiglia di non esporsi al sole nelle ore comprese tra le 10.00 e le 16.00. Questo è il momento in cui i raggi UV del sole sono più forti, quindi limitando l’esposizione in queste ore è possibile ridurre notevolmente il rischio di danni solari.

La protezione solare è l’unica difesa naturale contro gli effetti nocivi dei raggi ultravioletti: l’uso quotidiano di una crema protettiva è il modo migliore per prevenire scottature, cancro della pelle, invecchiamento precoce e altri danni causati dal sole. Questo è particolarmente importante per coloro che trascorrono molte ore all’aperto, come i lavoratori edili, i bagnini e gli agricoltori. La protezione solare deve essere usata quotidianamente, anche nelle giornate nuvolose, poiché le nuvole non bloccano i raggi ultravioletti. Scegliere una crema solare con protezione SPF 30 ad ampio spettro, che blocca sia i raggi UVB che UVA.

Dopo l’abbronzatura, è importante mantenere la pelle sana idratandola ed esfoliandola con l’uso di uno scrub per il corpo, che aiuterà a rimuovere le cellule morte dalla pelle.

Una dieta sana e l’importanza dell’idratazione

Il modo migliore per ottenere un colorito sano e pronto per l’estate è iniziare a seguire una dieta sana. È possibile aumentare la capacità della pelle di gestire i raggi UV includendo una serie di antiossidanti nella propria dieta. A tal fine, si possono consumare alimenti come mirtilli, fragole, anguria, mandorle, spinaci e . Inoltre, bisogna assicurarsi di rimanere idratati bevendo molta acqua ogni giorno. Questo aiuterà a proteggere la pelle eliminando le tossine e le impurità dal sistema.

Vengono poi consigliati gli alimenti che contengono il betacarotene una sostanza che stimola la produzione di melanina. Tra questi cibi ce ne sono alcuni tipici della stagione estiva come il melone, le albicocche, i pomodori, i peperoni, le insalate, i cavoli e il prezzemolo. Il betacarotene, precursore della vitamina A si trova anche in alte percentuali nella zucca e nelle carote.