Stanchezza e sonnolenza sono due delle diverse conseguenze di patologie quali anemia e diabete. L’anemia è una condizione in cui la quantità di globuli rossi non è bastante a trasportare sufficiente ossigeno da soddisfare i bisogni degli svariati tessuti e organi del corpo.

In realtà vi sono diverse forme di questo disturbo, ognuna originata da fattori diversi. Anche la sua gravità può mutare molto, passando dai casi di leggera entità a quelli molto gravi. La riduzione dell’emoglobina può essere un problema passeggero o cronico.

Stanchezza e sonnolenza? Potrebbero essere anemia e diabete: parla l’esperto

In generale è più esposto al rischio di anemia chi patisce di mancanze vitaminiche, specialmente di vitamina B12, C o di acido folico, o di ferro, di disturbi intestinali, di mestruazioni troppo abbondanti, di malattie croniche come la mancanza epatica o renale e chi ha familiari che soffrono dello stesso problema.

Poi durante la gravidanza è più facile andare incontro a un’anemia da carenza di ferro. Questa patologia può essere inizialmente asintomatica, ma l’aggravarsi del problema porta alla comparsa di sintomi (oltre stanchezza e sonnolenza) come, pallore, battiti cardiaci irregolari o accelerati, affanno respiratorio, dolori al petto, vertigini, problemi cognitivi, mani e piedi freddi e mal di testa.

Il diabete può essere una causa di anemia quando è molto squilibrato ed associato ad uno stato infiammatorio cronico od a insufficienza renale. Difatti il diabete come ben sappiamo è una malattia cronica contraddistinta da un eccesso di zuccheri (glucosio) nel sangue, nota come iperglicemia. Si suddivide in due forme principali: il diabete di tipo 1 ed il diabete di tipo 2. Anche la presenza di iperglicemia, a volte, non dà nessun sintomo né segno, per questo motivo il diabete è valutata come una malattia ingannatrice. Qualche volta i sintomi spuntano quando la malattia è già presente da anni.

La sintomatologia classica, nei casi acuti, è contraddistinta da stanchezza, accrescimento della sete, aumento della diuresi (poliuria) sottrazione di peso non ricercata, a volte perfino concomitante all’aumento dell’appetito, malessere, dolori addominali, sino ad arrivare, nei casi più gravi, a confusione mentale e smarrimento di coscienza.

Ecco dunque spiegato come anemia e diabete possono essere collegate a stanchezza e sonnolenza e più in generale alla mancanza di forze. Non sottovalutate questi sintomi e anzi chiedete un parere medico il prima possibile.